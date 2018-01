Suomessa tehdään edelleen enemmän kohdunpoistoja kuin naapurimaissa – Lääkäri: Kohdunpoisto on ollut maan tapa ja suvussa kulkeva perinne

Mistä on kyse? Kohdunpoisto on Suomessa yhä yleinen toimenpide, vaikka hoitomenetelmät ovat kehittyneet.

Suomessa tehdään vuosittain noin 6 000 kohdunpoistoa.

Myoomat eli hyvälaatuiset lihaskasvaimet ovat yleisin syy kohdunpoistolle.

Myoomia ja vuotohäiriöitä voidaan hoitaa esimerkiksi lääkkeillä tai kohdun säästävillä leikkauksilla.

Kohdunpoisto muuttaa lantionpohjan rakennetta ja voi aiheuttaa emättimen laskeumaa.

Hämärän tutkimushuoneen näytölle piirtyy kuva keski-ikäisen naisen kohdusta. Ultraääni paljastaa isokokoisen myooman. Se selittää potilaan kokeman paineen tunteen. Tutkimusta tekevän lääkärin mukaan myooma vaatii leikkaushoitoa.

Myoomat ovat hyvälaatuisia lihaskasvaimia, ja ne voivat aiheuttaa kipua, vuotohäiriöitä tai paineen tunnetta. Ne ovat myös yleisin syy kohdunpoistolle. Niitä tehdään Suomessa vuosittain noin 6 000. Kohdunpoisto on yleisin naisille tehtävä leikkaus keisarinleikkauksen ohella.

Kohtua ei leikata pois vain sen vuoksi, että joku sitä pyytää. Anne Talvensaari-Mattila

Oulun yliopistollisen sairaalan apulaisylilääkäri, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Anne Talvensaari-Mattila sanoo, että kohdunpoistoja tehdään Suomessa yhä paljon, vaikka leikkausten määrä on puolittunut 1990-luvun huippuvuosista.

– Jos verrataan naapurimaihin, Ruotsiin ja Norjaan, meillä tehdään edelleen väkilukuun nähden paljon kohdunpoistoja.

Kohtua voidaan tutkia ultraäänellä. Paulus Markkula / Yle

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan linjajohtaja, ylilääkäri Jari Sjöberg sanoo, että aikaisemmin kohdunpoistoleikkauksia tehtiin liikaa, mutta nyt määrä on hänen mukaansa terveellä pohjalla.

Yhä useampi kohtu pystytään säästämään

Talvensaari-Mattila arvelee kohtuleikkausten ison määrän johtuvan perinteestä. Myoomia ja vuotohäiriöitä hoidettiin aikaisemmin pitkälti kohdunpoistolla, kun muita hoitovaihtoehtoja ei ollut tarjolla.

Nykyisin ongelmiin voidaan puuttua monella tapaa. Runsaita vuotoja voidaan hillitä erilaisilla lääkkeillä, hormonikierukalla ja lämpöpallohoidolla, jossa tuhotaan kohdun limakalvoa. Myös myoomia voidaan poistaa niin, että kohtu säästyy. Myoomia voidaan hoitaa myös lääkkeillä, Talvensaari-Mattila muistuttaa.

Alle kolmekymppinen nainen kertoi haluavansa kohdunpoiston, sillä hän ei ikinä halua lapsia Jari Sjöberg

Hoitotapojen muuttuminen näkyy myös tilastoissa. Esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehtiin viime vuonna 220 kohdunpoistoa, ja kohdun säästäviä kohtuontelon tähystyksiä 170 kappaletta.

Kohtua ei leikata pois kevyin perustein

Anne Talvensaari-Mattila näkee kohdunpoiston perinteen istuvan suomalaisissa tiukasti. Hän kertoo potilaiden vaativan leikkausta, vaikka tarjolla olisi lievempiäkin hoitomuotoja. Asiakkaiden mielipiteitä on myös vaikea muuttaa.

– Meille tulee jonkin verran potilaita, jotka ilmoittavat heti, että he haluavat kohdun pois. Lapset on tehty, eikä kohtua enää tarvita, ja kohtu on poistettu myös naisen äidiltä ja vanhemmilta siskoilta.

Talvensaari-Mattila kertoo leikkauksen olevan viimeinen vaihtoehto, kun ensin on kokeiltu muut, lievemmät hoitokeinot.

– Kohtua ei leikata pois vain sen vuoksi, että joku sitä pyytää.

Anne-Talvensaari-Mattila kohtaa vastaanotollaan naisia, jotka vaativat kohdunpoistoa. Paulus Markkula / Yle

Jari Sjöberg sanoo naisten ajattelevan tilannettaan yleensä järkevästi ja kohdunpoistoon on kypsytty vähitellen. Kohdunpoisto on edessä yleensä silloin, kun muista hoitokeinoista ei ole ollut apua. Suurin osa leikkauksista tehdään 40–50-vuotiaille, mutta vastaanotolle tulee myös nuorempia naisia.

– Alle kolmekymppinen nainen kertoi haluavansa kohdunpoiston, sillä hän ei ikinä halua lapsia ja kohtu aiheuttaa paljon ongelmia, Sjöberg kertoo.

Kohdunpoistoja tehdään myös hyvin nuorille naisille, mutta silloin taustalla ovat painavat syyt, kuten syöpä, Talvensaari-Mattila kertoo.

Kohdunpoisto on gynekologian puolen suurimpia leikkauksia. Anne Talvensaari-Mattila

Kohdunpoisto on peruuttamaton leikkaus, eikä sitä tehdä ehkäisyn vuoksi. Talvensaari-Mattila mainitsee, että naisten ajatukset perheenlisäyksestä voivat ajan mittaan muuttua.

– Jos on saanut lapset parikymppisenä, voi kolmikymppisenä ajatella, ettei kohtua enää tarvitse. Nelikymppisenä saattaa kuitenkin olla uusi puoliso, jolloin lapsen hankkiminen voi olla jälleen ajankohtaista.

Kohtu koetaan osaksi naiseutta

Kohdunpoistojen määrä on laskenut sitä mukaa, kun uusia hoitokeinoja on keksitty. Sjöbergin mukaan myös asenneilmapiiri on muuttunut. Kaikki naiset eivät halua eroon kohdustaan, päinvastoin. Se koetaan osaksi naiseutta, vaikka kohtu itsessään on lihasmassaa, jossa ei ole mitään hormonitoimintaa. Hormonit tulevat munasarjoista.

Anne Talvensaari-Mattila kertoo, että normaalikokoinen kohtu on noin nyrkin kokoinen, mutta myoomat voivat kasvattaa sitä merkittävästi. Paulus Markkula / Yle

Talvensaari-Mattilan mukaan naisten halu säilyttää kohtunsa on myös vauhdittanut vaihtoehtoisten hoitomuotojen kehittämistä. Toisaalta kohdunpoiston aiheuttamia ongelmia on alettu ymmärtää paremmin. Kun kohtu poistetaan, myös lantionpohjan rakenne muuttuu. Pitkällä tähtäimellä voi esimerkiksi tulla emättimen laskeuma, kun emättimen pohja, etuseinämä tai takaseinämä lähtee laskeutumaan ja se voi laskeutua emättimestä ulos. Sen hoito vaatii uuden leikkauksen.

– Vajaa kolmannes potilaista tulee kohdunpoiston jälkeen muutaman vuoden kuluttua takaisin emättimen laskeuman vuoksi. Siitä seuraa leikkauskierre.

Kohdunpoisto on iso leikkaus

Talvensaari-Mattilan mukaan potilaat myös monesti pitävät leikkausta pienempänä kuin se oikeasti on, eikä riskejä välttämättä haluta ymmärtää, vaikka ne leikkauspotilaille kerrotaan. Valtaosa leikkauksista sujuu ongelmitta, mutta komplikaatioitakin esiintyy.

Ultraäänikuvassa näkyy keski-ikäisen naisen kohtu, jossa on isokokoinen myooma. Paulus Markkula / Yle

– Kohdunpoisto on gynekologian puolen suurimpia leikkauksia, jossa on mahdollista tulla virtsateiden ja virtsajohtimien vaurioita, suolivaurioita, verenvuotoa ja tulehduksia. Päällepäin ei voi nähdä kuinka paljon esimerkiksi ongelmia aiheuttavia kiinnikkeitä löytyy, Talvensaari-Mattila sanoo ja muistelee samalla hiljattain ollutta vaikeaa leikkausta.

Hänen asiakkaanaan oli ollut 47-vuotias nainen, jonka kohtu olisi näin jälkeenpäin ajateltuna ollut parempi säästää ja hoitaa oireita lääkkeillä. Nainen ei kuitenkaan halunnut syödä hormoneita.

Talvensaari-Mattila näkee, että osalla naisista oleva hormonivastaisuus on yksi syy siihen, miksi kohdunpoistoja halutaan yhä runsaasti.

– Olen potilaille sanonut, että ilman hormoneita meitä ei olisi olemassakaan. Miten hormonit voisivat olla niin pahoja, kun meidän oma elimistömmekin niitä tuottaa.