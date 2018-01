Juha Hakalasta tuli opettaja siksi, että hänen kaverinsa tarvitsi kämppiksen – nyt professori on huolissaan siitä, mitä pääsykoeuudistus tekee nuorille

– Kypsyin itse aika myöhään ja kävin lukion läpi tietämättä, mitä haluan elämältäni, kertoo professori, kasvatustieteen tohtori Juha T. Hakala.

– Muistan, miten istuskelin sotilaskodissa varusmiespalveluksen loppuvaiheessa, kun armeijakaverini kysyi: Juha, mitä ajattelet jatkosta, mihin ajattelit lähteä opiskelemaan? Vastasin, etten ole vielä miettinyt niin pitkälle, onhan tässä vielä kuukausi aikaa. Hän kertoi, että on saanut opiskelupaikan ja asunnon Kajaanista ja ehdotti, että hakisin sinne ja tulisin hänen kanssaan asumaan.

Kiinni veti.

– Muistan, kuinka ilahduin ehdotuksesta ja tokaisin heti, että se olisikin hyvä juttu. Minä haen myös, sillä pitäähän sitä ihmisellä olla joku paikka olla missä asua, kun ei voi oikein vanhempienkaan nurkkiin jäädä!

Nuori Hakala pääsi juuri ja juuri sisään Kajaanin opettajankoulutuslaitokseen. Omalta ala alkoi tuntua vasta parin opiskeluvuoden jälkeen.

– Tuo osoittaa sen, ettei nuori mies tuossa iässä ajattele hassumpia tulevaisuudeltaan tai ammatilliseltakaan tulevaisuudelta, Hakala toteaa.

Nyt Hakala istuu mietteliäänä työpöytänsä ääressä Kokkolan yliopistokeskuksessa. Hän on huolissaan korkeakoulujen pääsykoeuudistuksesta. Siitä, että yhä nuorempana pitäisi tietää, mikä minusta tulee.

Nuoret joutuvat todelliseen stressiin

Korkeakoulujen ja yliopistojen valintakokeet muuttuvat lähivuosina niin, ettei niissä menestymiseen tarvita pitkää valmistautumista tai valmennuskursseja. Vuodesta 2020 lähtien suuri osa opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Juha Hakala ymmärtää idean, mutta pelkää, että käy päinvastoin.

– Jatkossa ongelma voi olla se, että tästä tulee kolmen vuoden tai peräti neljän vuoden valmistautumisaika. Nuoret pannaan todelliseen stressiin. He tietävät, että täytyy suoriutua todella hyvin lukioajasta, jotta saisi hyvät paperit, joilla voi hakea ja kilpailla rajallisista opiskelupaikoista. Sitten voi käydä vielä niin, että nuoret käyvät päivisin lukiota ja iltaisin valmentautumiskursseja, joissa prepataan ylioppilaskokeisiin. Eli kun lähdetään sutta pakoon, tulee karhu vastaan, Hakala epäilee.

Nuori on vielä 15–16-vuotiaana aika nuori tekemään selkeitä päätöksiä ammatillisista ratkaisuistaan. Professori Juha T. Hakala

Juha Hakala muistuttaa Jyväskylän yliopiston koulu-uupumustutkimuksesta (2017). Sen mukaan 18 prosenttia lukion ensimmäistä luokkaa käyvistä tytöistä ja 12 prosenttia pojista kokee koulu-uupumusta. Lukion lopussa tytöistä uupuneita on jo lähes 25 prosenttia. Tytöillä se näkyy stressinä ja riittämättömyyden tunteena, pojilla kyynisenä ja negatiivisena suhtautumisena kouluun.

– Uupumusta selitettiin sillä, että nuoret, lahjakkaat ja kiltit suorittajatytöt haluavat pitää peruskoulun hyvän koulumenestyksen. He todella satsasivat ja kun eivät välttämättä tienneet, mitä elämältään halusivat, he ottivat varmuuden vuoksi pitkää matematiikkaa, ylimääräisiä kieliä ja niin edelleen. Ennen ensimmäistä joulua olivat uupumuksen merkit näkyvissä.

"Antakaa meille aikaa"

Juha Hakala on erityisen huolissaan pojista ja siitä, että valintakoeuudistuksen on ennakoitu lisäävän tyttöjen osuutta korkeakouluissa.

– Me pojat sytymme ja kypsymme usein hitaammin emmekä ole niin määrätietoisia. Meille ei aina auta sanoa, että tee näin tai näin. Pojat eivät välttämättä usko ensisanomisella. Tytöt valtaavat korkeakoulujen opiskelijapaikat. Siinä mielessä tämä liippaa tasa-arvoa ja tasa-arvokeskustelua.

Jatkossa ongelma voi olla se, että tästä tulee kolmen vuoden tai peräti neljän vuoden valmistautumisaika. Nuoret pannaan todelliseen stressiin. Professori Juha T. Hakala

Juha Hakala on itse seitsemän lapsen isä. Heistä vain pari on tiennyt lukiossa, mitä haluaa opiskella ja millaiseen tehtävään haluaa työelämässä. Hakala muistuttaa, että nuorilla on oman elämän rakentamisessa paljon kehitystehtävää. Elämään pitää mahtua opiskelun lisäksi vapaa-aikaa ja kavereita.

– Nuori on vielä 15–16-vuotiaana aika nuori tekemään selkeitä päätöksiä ammatillisista ratkaisuistaan. Kaikki ei aina ole niin seesteistä kuin me aikuiset ajattelemme tai opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä ajatellaan. Tällaiset asiat pitäisi ottaa huomioon.

– Jututin jokin aika sitten nuorimmaistani. Hänen terveisensä olivat: antakaa nuorille aikaa miettiä näitä asioita, älkää panko heitä liian kovan eteen vielä tässä vaiheessa, sanoo Hakala.

Vaihtoehtoja kaivataan

Juha Hakalan mukaan nyt olisi tärkeää luoda myös vaihtoehtoisia teitä kouluun ja ammattiin ja osoittaa ne selvästi.

– Avoin yliopisto tai ylioppilaskokeiden uusinta pitäisi tehdä helpoksi. Toisaalta mietin, mikä trafiikki on lukioissa, jos siellä paikataan yo-tutkintotodistusta uusimalla kokeilta ja joku käy vaikka seitsemän kertaa kokeessa. Kouluilla on omat huolensa järjestää sähköisiä yo-kokeita ja vetää kaapeleita...

Hakala ei myöskään väheksyisi perinteisten pääsykokeiden merkitystä motivaation mittaajana.

– Kuvitellaanpa oikeustieteellistä alaa. Päästäkseen opiskelemaan hakijan pitää kahlata kenties parituhatta sivua raskasta ja monen mielestä kuivaa oikeustieteellistä kirjallisuutta. Se jo kertoo jotakin motivaatiosta, että jaksaa todella viettää tämän ajan näiden tekstien ääressä.

Juuri pääsykoekirja teki aikoinaan Hakalasta kauppatieteilijän sijasta kasvatustieteilijän.

– Bisnes kiinnosti ja kauppakorkeakoulu kuulosti fiksulta, mutta kun yritin lukea pääsykoekirjaa varusmiespalveluksessa, en päässyt varmaan kymmentä sivua pidemmälle, kun olin ehtinyt nukahtaa jo monta kertaa. Pojan mielessä päätin, että jos kauppatieteen opiskelu on yhtään tällaista, niin minä en sinne halua.