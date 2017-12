103-vuotias: "Kiitollinen saan olla, että tuli sekin elämä nähtyä” – Lue sata suomalaista tarinaa

"Historia on minulle elävä asia. Esimerkkinä on tämä Epilänharjulla sijaitseva salaperäinen muistokivi, jonka joku on pystyttänyt sisällissodan punaisille uhreille. Aihe on edelleen ajankohtainen, vaikka tapahtumista on kohta sata vuotta. Muistaminen on tärkeää, sillä kuten George Santayana kirjoitti: "Ne, jotka eivät muista menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sitä". Siksi on hyvä, että uusia muistomerkkejä pystytetään ja vanhoja, ehkä jo unohdettujakin nostetaan uudelleen tietoisuuteen." Kimmo Kestinen, 58, Tampere

Mauri Tikkamäki / Yle