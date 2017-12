300 kilometrin urakka: Kun joulukalenteria ei ollut, mies päätti juosta sen

Kajaanilaisen Mikko Alakärpän joulukalenterijuoksu on loppusuoralla.

Mistä on kyse? Joulukalenterijuoksussa kalenterin päivämäärä kertoo juostavan kilometrimäärän.

Alkukuukauden matkat ovat vielä kevyitä, mutta viimeisellä viikolla matkaa on noin puoli maratonia joka päivä.

Joulukalenterijuoksua suorittava muistuttaa, että kunnon on oltava jo valmiiksi hyvä, jos aikoo juosta kaikki kalenterin luukut.

Kajaani

Jos jotain ei ole, se täytyy keksiä. Näin syntyi myös joulukalenterijuoksu.

– Meillä ei ollut joulukalenteria seinällä. Siitä lipsahti mieleen, että jos minä sitten juoksisin sen joulukalenterin. Joka päivä pitää juosta päivämäärän osoittama määrä kilometrejä, kertoo kajaanilainen Mikko Alakärppä.

Kun ajatus oli tullut, polkujuoksuporukka Hillers Trail Running Clubia Kajaanissa vetävä Alakärppä pisti toimeksi.

– Tiedostin kyllä, että urakka muuttuu raskaaksi loppua kohti. Toisaalta ihmisellä pitää olla haasteita, joten aion juosta tämän loppuun saakka.

Palautuminen korostuu joulun alla

Kaikkiaan joulukalenterijuoksussa kertyy kilometrejä 300. Mikäli kilometrit jakaisi tasaisesti jokaiselle päivälle, silloinkin juostavaa kertyisi päivää kohden 12,5 kilometriä. Mikko Alakärpän ohjelma on ollut paljon rankempi.

– Alku oli hyvinkin helppoa kun juoksumäärät olivat lyhyitä. Viimeisellä viikolla tämä on jo rääkkiä, kun juostavaa on päivittäin noin puolikas maratonia. En suosittele tätä, jos pohjakunto ei ole hyvä. Nollasta lähtevälle taival käy kyllä raskaaksi.

Alakärpän mukaan palautuminen korostuu joulun lähellä.

– Tässä on pakko kuunnella kehoaan, venytellä ja syödä hyvin. Minulle se on ollut suhteellisen helppoa kilpaurheilutaustan ansiosta. Joinain päivinä vauhti on hieman hitaampi kuin toisina päivinä.

Jouluna myös herkutellaan

Arki ei ole unohtunut joulukalenterijuoksun takia.

– Ei juoksuun mene kuin pari tuntia. Sen jälkeen edessä on normaali arki. Muistuttajana on viiden kuukauden ikäinen tytär, Mikko Alakärppä toteaa.

Tytär ei ole juoksulenkeillä mukana, mutta yksin ei Alakärppä joudu joka päivä taivalta taittamaan.

– Omasta polkujuoksuporukasta on tullut innokkaita lenkkikavereita. Lenkkikaverit ovat aina halunneet juosta sen kalenteripäivän matkan, joten seuraa on ollut jokaisella lenkillä.

Jouluaaton jälkeen juoksemiseen tulee stoppi, mies vakuuttaa.

– Aattona juostavana on 24 kilometriä ja homma loppuu iloisella mielellä siihen. Sen jälkeen jouluherkut kyllä maistuvat. Urakka on minulle hyvää harjoitusta kevään polkujuoksukilpailuihin. Ensi joulukuussa tämän kyllä voisi tehdä uudestaankin, mies nauraa.