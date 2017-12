Lankesitko tilausansaan? Kuluttajaviranomainen varoittaa perusteettomasta perinnästä

Kuluttajaviranomainen (siirryt toiseen palveluun) on saanut vuodesta 2012 lähtien yli 4 000 ilmoitusta, jotka koskevat Westerfield (siirryt toiseen palveluun) AG:n ja MMBG (siirryt toiseen palveluun) AG:n (Media Marketing Business Group) tuotteiden harhaanjohtavaa markkinointia ja puutteellista asiakaspalvelua.

Yritykset ovat myyneet Suomessa kuluttajille puhelimitse muun muassa sukkia, partakoneenteriä ja vitamiinivalmisteita. Kuluttajien ilmoitusten perusteella Westerfield ja MMBG ovat markkinoineet kuluttajille ilmaista tuotepakkausta, jonka tilaus on kuitenkin kuluttajan yllätykseksi muuttunut maksulliseksi jatkotilaukseksi.

Henrietta Hassinen / Yle

Yritykset ovat myös lähettäneet kuluttajille maksullisia tuotteita, vaikka kuluttaja ei olisikaan suostunut väitettyyn tilaukseen. Koska asiakaspalvelu ei ole toiminut, tilauksia ei ole voinut peruuttaa, vaikka kuluttajilla olisi lain ja sopimuksen perusteella ollut siihen oikeus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Seuraavaksi kuluttajalle onkin kolahtanut postiluukusta perintäkirje.

Yritysten pesäpaikka Sveitsissä

Tilausansan klassiset piirteet ovat epämääräinen markkinointi ja sopiminen sekä hankalasti saavutettava asiakaspalvelu, jossa mahdollisen tilauksensa voisi purkaa. Tilausansayritykset ovat leimallisesti myös ulkomaisia, jolloin niiden saavutettavuus vaikeutuu entisestään.

Nopea katsaus nyt kyseessä olevien yritysten yhteystietoihin vahvistaa kuvaa siitä, että ne eivät juuri halua kommunikoida asiakkaan kanssa.

MMBG:n verkkosivun osoite on sveitsiläinen. Sivulta aukeaa vikailmoitus "palvelumme ei toimi tällä hetkellä" ja helsinkiläinen puhelinnumero sekä sähköposti, jonka osoitteena on mystinen "mylando.shop".

Puhelinnumerosta vastaa asiakaspalvelu, josta ei kuitenkaan anneta yhteystietoja kenellekään, joka voisi vastata kysymyksiin perintäsotkusta. "Meillä ei ole lupaa antaa", vastataan.

Mylandoa haettaessa löytyy Facebook-sivu samalla nimellä. Siellä kaupataan kalsareita ja partahöyliä – ruotsiksi. Mutta sitten löytyy myös samoja tuotteita myyvä yritys nimeltä Mylando.ch. Sen osoite on Pfäffikonin kunnassa Zürichin kantonissa Sveitsissä.

Myös Westerfield osoittautuu sveitsiläiseksi. Esitteillä on samoja tuotteita. Verkkosivut eivät yrityksestä paljoa kerro. Tarjolla on vain yksi puhelinnumero Helsingissä. Ei edes sähköpostiosoitetta.

Tapauksia useita tuhansia

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jari Suurla epäilee, että epäselviä tapauksia voi olla kymmeniätuhansia.

Summaan on helppo päätyä, kun pelkästään kuluttajaviranomaisen tietoon on tullut reilut 4 000 tapausta harhaanjohtavasta markkinoinnista. Sitten ovat ne, jotka eivät ole hoksanneet ottaa yhteyttä KKV:hen. Ja puhelinmyyjät ovat ahkeria. Myyntimääriä on vaikea saada, mutta Westerfieldistä kerrottiin 2013, että tuolloin vuoden aikana he olivat myyneet yli 400 000 tilausta.

– Nämä ovat tällaista tilausansa (siirryt toiseen palveluun)-tyyppistä toimintaa. Saadaan huijattua asiakas epäselvään sopimukseen, ja sitten sitä hyvinkin brutaalilla ja raa'alla tavalla lähdetään perimään, jolloin vahvinkin kuluttaja helposti murtuu matkalla ja maksaa perusteettoman saatavan, Suurla kertoo.

Samat myyntifirmat, uusi perintäyritys

Westerfieldin ja MMBG:n saatavia on aiemmin perinyt perintätoimisto Gothia Oy. Koska tapauksiin liittyi poikkeuksellisen paljon epäselvyyksiä, kuluttaja-asiamies avusti vuonna 2015 kuluttajia lukuisissa oikeudenkäynneissä ja voitti ne. Käräjäoikeus hylkäsi useita Gothian velkomuskanteita, ja lisäksi Gothia peruutti itse lukuisia kanteita. Gothia hävisi myös Helsingin hovioikeudessa (siirryt toiseen palveluun) ja joutui maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Nyt perintäyhtiö Alektum (siirryt toiseen palveluun) Oy perii samojen firmojen saatavia omissa nimissään.

Perintäyritys Alektum kertoo yritysesittelyssään (siirryt toiseen palveluun), että se hankkii perittäviä saatavia sveitsiläisen (!) yrityksensä kautta. Yritys toimii 16 maassa. Suomen Alektumin toimitusjohtaja Jarmo Pyhälä sanoo, että saatavakanta on hankittu sveitsiläisiltä Westerfieldiltä ja MMBG:ltä.

Kuluttajaviranomainen auttaa oikeudenkäynneissä

Kuluttajavirasto ohjeistaa (siirryt toiseen palveluun) kuluttajia vastustamaan perusteettomaksi kokemaansa maksuvaatimusta kirjallisesti. Kuluttajavirasto voi sitten riitauttaa perintäkanteet ja auttaa kuluttajia oikeudessa. Ohjeet tilausansan välttämiseksi ovat myös tämän jutun lopussa.

Suurla perustelee KKV:n antamia ohjeita sillä, että moni saattaa olla ymmällään ja hädissään perinnän kanssa. KKV voisi tarvittaessa auttaa.

– Tuolla kiertelee nyt iso saatavakanta, moni on avun tarpeessa. Kunpa he vain ymmärtävät kääntyä oikean tahon puoleen, Suurla sanoo.

Suurla korostaa, että perintätoiminta on täysin laillista.

AOP

– Perintätoimistot ovat ostaneet saatavia ja katsovat, että heillä on niitä oikeus periä. Siinä ei ole mitään lainvastaista, me emme esimerkiksi viranomaisena voi siihen puuttua.

Mutta perintä voidaan riitauttaa, jos katsotaan, että sille ei ole perusteita. Se, joka käräjillä häviää, maksaa myös oikeudenkäyntikulut. KKV:n strategiana onkin tehdä perusteeton perintä niin kalliiksi, että perusteettomia karhuja ei oikeussaleihin asti vietäisi.

Perintäyhtiö kummeksuu kuluttajaviranomaisen toimia

Perintäyhtiö Alektum pitää KKV:n näkemyksiä merkillisinä ja liian yleistävinä. Ylelle toimittamassa tiedotteessaan Alektum toteaa, "ettei Westerfieldin ja MMBG:n myymiin tuotteisiin perustuvia kuluttajasaatavia voida kategorisesti pitää epäselvinä KKV:n viittaamien muutamien riita-asioiden perusteella, joissa kuluttaja-asiamies on toiminut kuluttajan asiamiehenä".

Tiedotteen mukaan "Alektumin vakaa käsitys on, että kaikki tällä hetkellä käräjäoikeuksissa vireillä olevat velkomusasiat koskevat sellaisia Westerfieldin ja MMBG:n saatavia, joihin ei liity vastaajan puolelta mitään väitteitä, vaan jotka ovat riidattomia".

KKV:n lakimies Suurla muistuttaa hänkin, että on tietenkin ihan ongelmattomia perimisiä. He vain saavat viraston luonteen takia tietoonsa kaikki ikävät tapaukset.

– On myös ihan asiallisia saatavia ja aitoja tilauksia. Joku on tilannut sukat ja on ollut tyytyväinen niihin. Sitten on niitä, jotka vain ovat jättäneet maksamatta. Emme me sellaisia avusta, emmekä pystykään avustamaan. Kyllä ne pitää maksaa.

Kuluttajaviraston ohjeet maksuvaatimusten varalle:

Jos saat Alektumilta Westerfieldin ja MMBG:n tuotteiden tilaukseen perustuvan maksuvaatimuksen ja jos katsot vaatimuksen perusteettomaksi, toimi seuraavasti:

1. Vastusta vaatimusta ja esitä sille perustelut. Esimerkiksi: ”Vastustan vaatimustanne. En ole tehnyt vaatimuksenne mukaista tilausta” tai ”Vastustan vaatimustanne. En ole pystynyt käyttämään sopimukseen kuuluvaa peruutusoikeuttani myyjän asiakaspalvelun toimimattomuuden vuoksi. Tämän vuoksi ette voi vedota sopimukseen.” Lähetä vastaus Alektumille.

2. Jos perintä jatkuu velan kiistämisestä huolimatta, vaadi Alektumia toimittamaan sinulle tilausta osoittava puhelinnauhoite. Pyydä Alektumia keskeyttämään perintä, kunnes nauhoite on toimitettu.

3. Jos et saa Alektumilta nauhoitetta tai jos nauhoite ei osoita tilauksen syntyneen ja perintä jatkuu, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen myös siinä tapauksessa, että Alektum uhkaa oikeudellisilla toimilla tai saat haasteen käräjäoikeudesta. Pyydä käräjäoikeudelta vastausajan pidennystä tilanteen selvittämisen ajaksi.

4. Dokumentoi kaikki velkojalle tekemäsi ja velkojalta saamasi yhteydenotot. Säilytä sähköpostit ja kirjaa puheluiden päivämäärät, osapuolet ja aihe. Nauhoita puhelusi, jos mahdollista.

Euroopan kuluttajakeskus (siirryt toiseen palveluun) on lisäksi julkaissut seikkaperäiset ohjeet, kuinka toimia, jos epäilee joutuneensa tilausansaan. Ohjeet voi lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).