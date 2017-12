Nyt koko Suomi laulamaan – kaikista maakuntalauluista julkaistiin vapaat karaokeversiot

Suomen Kotiseutuliitto on julkaissut kaikki maakuntalaulut karaokeversioina joululahjaksi satavuotiaalle itsenäiselle Suomelle ja kaikille suomalaisille.

Yhteensä 16 maakuntalauluvideoa on tehty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa ja ne löytyvät Suomen Kotiseutuliiton YouTube-kanavalta (siirryt toiseen palveluun).

Maakuntalaulut ovat tunnetuimpia maakuntien tunnuksia ja niillä pidetään yllä maakuntien perinteitä ja identiteettiä. Monien juhlien kohokohtana on maakuntalaulu yhteislauluna.

– Viime vuosina kiinnostus maakuntalauluihin on virinnyt uudella tavalla ja niistä on tehty myös uusia versioita. Niinpä karaoketallenteet on tarkoitettu tukemaan monimuotoista, omaehtoista ja helppoa maakuntalaulujen käyttöä ja vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen, Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo kertoo.

Valtaosan videoista toteutti musiikkikasvatusta Jyväskylän yliopistolla opiskeleva Aleksi Bondfolk, jolle maakuntalaulukaraokeprojekti oli hauska kokemus.

– Nautin paljon musiikin tekemisestä, ja se olikin hauskin osuus. Videoiden tekemisen opettelin melkein alusta projektin aikana.

Aleksi Bondfolk toteutti pääosan maakuntalaulujen karaokeversioista.

Videoihin kuvat liitoista

Bondfolkin lisäksi muutaman karaokevideon teki Jyväskylän yliopistosta maisteriksi ja musiikin aineenopettajaksi syksyllä valmistunut Artturi Mäkelä. Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen lehtori Erja Kosonen kiittelee opiskelijoidensa aikaansaannosta.

– Kotiseutuliitosta ja maakuntien liitoista tulleiden kuvien kanssa lopputulos on kerrassaan upea. Aleksin vankka kuorolaulutausta takaa hengittävyyden ja hyvän laulettavuuden. Aleksi ja Artturi tekivät hienoa työtä, Kosonen hehkuttaa.

Maakuntalaulujen karaokeidea syntyi professori Janne Vilkunan ja Erja Kososen keskustelusta ennen viime kesän Kotiseutupäiviä. Keski-Suomen kotiseutulaulusta löytyi yliopiston musiikkitieteen laitoksella monta vuotta sitten tehty huumoriversio. Vilkuna totesi, että olisipa mahtavaa saada Kotiseutupäiville hyvä karaokeversio Keski-Suomen Kotiseutulaulusta.

Eipä aikaakaan kun Aleksi Bondfolkin uusi versio kantaesitettiin Kotiseutupäivillä Jyväskylässä elokuussa. Kotiseutupäivien yleisö innostui karaokeversiosta ja niin Aleksi sai tehtäväkseen kaikkien maakuntalaulujen työstämisen karaokelaulukuntoon. Artturi Mäkelä auttoi urakan loppuunsaattamisessa.