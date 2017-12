Pukki toi perheeseen minikopterin – Nämä ohjeet on hyvä tietää ennen lennätystä

Mistä on kyse? Minikopteri eli drone on kauko-ohjattu miehittämätön lentolaite

Laite voidaan luokitella lennokiksi tai miehittämättömäksi ilma-alukseksi

Drone on lennokki, kun sitä käyteään harrastus- tai urheilutoiminnassa

Drone on miehittämätön ilma-alus silloin, kun sillä tehdään lentotyötä esimerkiksi kaupallista tarkoitusta varten

Kaiken ikäiset saavat lennättää lennokkia

Tänä jouluna monessa perheessä saatetaan ihastella ja ihmetellä paketista ilmestyvää kauko-ohjattavaa minikopteria eli kansankielisesti sanottuna dronea. Ennen kuin innokas omistaja ryntää ulos uuden menopelin kanssa, on hyvä tietää mitä vastuita ja seikkoja lennättämiseen kuuluu.

Lennokki vai lelu?

Onko paketista ilmestynyt minikopteri sitten harrastus- tai urheilukäyttöön tarkoitettu lennokki vai lasten lelu? Tukesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan laitteen valmistaja vastaa laitteen luokituksesta ja sen käyttötarkoituksesta. Lasten lelut on suunniteltu alle 14-vuotiaille, ja se tieto pitäisi löytyä tuotteesta.

Trafin mukaan yli 250 grammaa painava minikopteri luokitellaan lennokiksi. Lelukopteri maksaa yleensä muutamia kymmeniä euroja, eikä sitä voi lennättää kuin muutamia kymmeniä metrejä. Satojen metrien etäisyydelle ja korkeudelle ylettyvä minikopteri taas on lennokki ja kuuluu harrastuskäyttöön. Kalleimmat dronet maksavat jopa tuhansia euroja.

Minikopteria voi lennättää kuka tahansa iästä riippumatta, mutta lajiin liittyy erilaisia velvollisuuksia ja vastuita (siirryt toiseen palveluun) (Trafi), kun lähestytään harrastus- ja urheilukäyttöä.

Jos drone-harrastus muuttuu kaupalliseksi toiminnaksi, luokitellaan laite miehittämättömäksi ilma-alukseksi. Tähän löytyy omat määräyksensä.

Kuusi ohjetta lahjan saajalle

Liikenteen turvallisuusviraston kuusi ohjetta tuoreelle minikopteriharrastajalle.

Suurin lentokorkeus 150 metriä

Viisi kilometriä lähempänä kiitotietä ei saa lennättää, lentokentän lähialueella maksimi lennätyskorkeus 50 metriä

Ihmisjoukkojen päällä lennätys on kielletty

Kunnioita yksityisyydensuojaa ja kotirauhaa

Säilytä suora näköyhteys minikopteriin

Puolustusvoimien kohteiden kuvaaminen on laissa kielletty (mm. varikot, varuskunta-alueet, satamat, harjoitukset)

Lisää ohjeita Droneinfo.fi (siirryt toiseen palveluun) sivuilta.

Lasten lennätyspuuhat vanhempien vastuulla

Minikopterin lennättäjä vastaa aina laitteellaan aiheuttamista vahingoista. Kotivakuutus ei niitä yleensä kata.

– Monikaan kotivakuutus ei kata lennätystoimintaa. Lennokkiharrastukseen löytyy siihen räätälöityjä vakuutuksia, jotka tuovat mielenrauhaa vanhemmille, kertoo Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Lennokin lennättämiseen ei ole Suomessa säädetty ikärajaa. Vanhempien tulee silti katsoa pienempien lennättäjien perään.

– Vakuutus ei poista vanhempien valvonnan tärkeyttä ja vastuuta. Tervettä järkeä kannattaa lennätyksen suhteen aina käyttää. On eri asia jos lennätetään kaupungin keskustassa tai kodin vieressä pellolla. Kannattaa käyttää tervettä harkintaa siinä, minkä ikäiselle laitteen antaa käyttöön, Hannola toteaa.

Erimerkkisiä minikoptereita kaupan hyllyllä. Tommi Parkkinen / Yle

Ilmoituksia villeistä droneista

Suomalaiset lennättäjät käyttäytyvät pääasiassa hyvin taivaalla, mutta välillä lennokkeja havaitaan vääristä paikoista.

– Jonkin verran on ollut tilanteita, että lentokoneesta on havaittu liian lähellä lentävä drone. Näissä tapauksissa on lennätetty laitetta liian korkealla tai kielletyllä alueella. Nämä ovat potentiaalisia vaaratilanteita, joita ei sovi tulla lisää, kertoo Trafin Jukka Hannola.

Rajoituksia tulossa

Euroopan Unioni on uusimassa miehittämätöntä ilmailua koskevaa asetusta. Yksi syy tähän on viime vuosina tapahtunut minikoptereiden määrän raju kasvu. Laitteita voi Suomen taivaalla lennellä jo kymmeniä tuhansia, kertoi Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) aiemmin tänä vuonna.

Odotettavissa on yhteisiä pelisääntöjä lennokkien ja ilma-alusten lennättämiseen ensi vuoden alusta alkaen.

– Suomi on nyt ehkä maailman liberaalein miehittämättömän ilmailun määräyksiä ajatellen. Toivomme, että se säilyisi EU-asetuksen jälkeenkin, vaikka tiukennuksia on tulossa, kertoo Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Droneharrastajat voivat olla vielä kevyin mielin, sillä Hannola ei usko otteen kiristyvän heti vuoden alusta.

– Uuteen sääntelyyn on tulossa kahdesta kolmeen vuoden siirtymäaikoja, joten aivan välitöntä vaikutusta sillä ei ole, muistuttaa Trafin Jukka Hannola.

Minikopterit lahjapaketissa

Ylen kauppaketjuille tehdyssä kyselyssä selvisi, että droneista odotetaan tämän joulun suosikkilahjaa moneen kotiin. Esimerkiksi Lappeenrannan Powerin ja Prisman liikkeestä kerrotaan, että minikoptereiden myynti kasvaa joulun aikana.

– Lahjaksi menee lelukoptereita ja muutaman satasen laitteita. Kalliimmat yli tuhannen euron dronet ostetaan yleensä itselle, eikä niiden myynnissä näy jouluna kasvua, kertoo Powerin myymäläpäällikkö Marko Kylliäinen.

Prismassa joulumyynti näkyy etenkin edullisempien minikoptereiden myynnissä.

– Joulun ajan myynti on neljännes koko vuoden minikoptereiden myynnistä. Eniten menee alle sadan euron laitteita, kertoo Lappeenrannan Prisman käyttötavaraosaston myyntipäällikkö Tero Imeläinen.

Lähteet: Trafi, Liikennevirasto