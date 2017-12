Työttömän mielestä aktiivimalli on kammottava: "Karenssit alkavat paukkua"

Imatralla sijaitsevassa Intopajassa on työskennellyt tänä vuonna kaikkiaan 120 työtöntä.

Työttömien on vaikea löytää työpaikkoja ja koulutuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Uusi aktiivimalli kuitenkin velvoittaa työttömät näyttämään aktiivisuutta osallistumalla koulutuksiin.

Timo Mykrä on työtön. Hänen mielestään aktiivimalli kuulostaa kammottavalta systeemiltä, joka kyykyttää työttömiä. Mykrän mielestä uusi työttömyysturvan aktiivimalli ei kohtele kansalaisia tasavertaisesti.

– Jossain Helsingissä sä voit mahdollisesti löytää jotain sellaista, että sä täytät aktiivimallin vaatimukset. Mutta miten löydät jotain Kainuussa tai vaikka Pelkosenniemellä, jossa ei ole työtä yhtään tarjolla? Siinä käy niin, että karenssit alkaa paukkua.

Työttömän pitää jatkossa tehdä töitä 18 tuntia, tienata yritystoiminnalla vähintään 240 euroa tai osallistua viitenä päivänä koulutuksiin tai valmennuksiin kolmen kuukauden tarkkailujakson aikana. Jos näin ei käy, työtön menettää yhden päivän tuet kuukaudessa.

Kimuranttia tässä on myös se, ettei saa olla liian aktiivinen. Työtön ei voi osallistua sekä töihin että koulutuksiin. Pitää valita jompikumpi.

Työttömyysturvan aktiivimalli tulee voimaan vuoden 2018 tammikuun alussa.

Intopajan toiminnajohtaja Mika Salmisen mielestä aktiivimalli eriarvoistaa työttömiä, on aivan eri asia etsiä töitä pääkaupunkiseudulta kuin sen ulkopuolelta. Tommi Parkkinen / Yle

Koulutuksiin ja valmennuksiin mentävä, mutta tarjolla vaan vähän vaihtoehtoja

Työttömien työpajatoimintaa järjestävä yhdistys ei näe aktiivimallia järkevänä keinona työllistää ja aktivoida työttömiä. Nuorille työpajatoimintaa järjestävän Intopajan toiminnanjohtajan Mika Salmisen mielestä aktiivimalli eriarvoistaa työttömiä.

– Ei maakunnista löydy niin paljon työpaikkoja, että työttömiä aktivoivaa työtä löytyisi. Pääkaupunkiseudulla voi olla toisin. Joku oli laskenut, että Lappeenrannasta pitää löytyä 300 työpaikkaa, jotta työttömien työntekovelvoite täyttyisi, sanoo Mika Salminen Intopajalta.

Intopajalla pohditaan, että miksi valtio on vähentänyt resursseja työttömien aktivointitoimissa, ja samaan aikaa työttömien pitäisi osallistua niihin entistä enemmän.

Työnantajakaan ei ymmärrä aktiivimallia

Kaupan alan työnantaja ei innostu työttömien aktiivimallista. Hän ei näe, että heiltä löytyisi aktivointitöitä työttömille.

– Minun mielestäni kaupan alalle ei sovi kerran kuukaudessa töihin tuleva työntekijä, sanoo kauppias Reijo Tervo Lappeenrannan Citymarketista.

Kauppias kertoo, ettei heidän ole tarvinnut palkata ketään vuosikausiin varsinaisten työpaikkailmoitusten kautta.

– Meillä on avoimien hakemuksien kautta hyvä tilanne. Työtehtävän vapautuessa etsimme sieltä sopivan työntekijän, kertoo Reijo Tervo heidän kauppansa rekrytoinneista.

Työpaikkoja ei tuosta vaan löydy. Harva työnantaja on valmis ottamaan vastaan työntekijän, joka työskentelee vain silloin tällöin. Jotain kimurantista työtilanteesta kertoo sekin, että esimerkiksi Lappeenrannassa poliisilaitoksen vahtimestarin paikkaa haki 159 hakijaa. Työttömät hakevat töitä, työpaikkoja vaan ei ole.

Aktiivimalli pikapikaa käyttöön

Intopajan toiminnanjohtaja Mika Salminen ei ymmärrä miksi aktiivimallin käyttöönottoa piti näin kiirehtiä. Hän ihmettelee miten työttömille saadaan nopeasti tieto siitä, millaista toimintaa heiltä edellytetään vuodenvaihteen jälkeen.

– Minusta aktiivimalli kuulostaa hätiköidysti tehdyltä. Sitä ei ole valmisteltu kauhean hyvin, eikä varsinkaan ole kuunneltu kentän mielipidettä, sanoo toiminnanjohtaja Mika Salminen työpajatoimintaa työttömille järjestävästä Intopajasta.

Viime vuonna Intopajassa työskenteli vielä 157 työtöntä. Tänä vuonna siellä on ollut vain 120 työtöntä.

– Se johtuu ihan siitä, että yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta on vuosien saatossa leikattu kaiken aikaa rahoitusta. Tulijoita kyllä olisi, mutta emme pysty ottamaan kaikkia vastaan, sanoo Mika Salminen.

TE-toimistoon tullut paljon puheluita ja kyselyitä työttömiltä, jotka ovat olleet ymmällään uusista vaatimuksista. Aktiivimalli tulee käyttöön vuoden 2018 alusta. Ismo Pekkarinen / AOP

Valmennusten määrää ei ole ajateltu lisättävän"

Kaakkois-Suomessa työttömiä on noin 26 000, joista 8000 on osallistunut aktiivitoimiin. Nyt osallistujien määrä tulee kasvamaan, koska lähes kaikkien työttömien pitää osallistua niihin.

Työttömien valmennuksia ja koulutuksia on vähennetty niihin suunnattujen määrärahojen leikkauksien takia. Nyt kuitenkin tarve olisi saada lisää koulutuksia työttömille.

– Valmennusten määrää ei ole ajateltu lisättävän, mutta se on mahdollista toki, sanoo palvelujohtaja Tuija Luodelahti Kaakkois-Suomen te-toimistosta.

Määrärahojen leikkaamisen lisäksi aktivointitoimiin pääsy on hankalaa ohjauksen puutteen takia. Intopajan Mika Salminen kertoo, että te-toimistossa henkilökohtainen palvelu on vähentynyt ja näin ollen työttömien ohjaaminen aktivointitoimiin on hankaloitunut.

Te-toimisto aikoo lisätä työttömien henkilökohtaisia tapaamisia aktiivimallin tultua voimaan.

Aktiivimalli ei koske työtöntä, joka on hakenut työkyvyttömyyseläkettä, työskentelee omais- tai perhehoitajana tai saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta.

Imatran työnhakijoiden puheenjohtaja Timo Mykrä mielestä aktiivimalli on epäoikeudenmukainen ja keinotekoinen.

"Siellä vedetään jossain ylätasolla, pylväspyhimyksenä"

Työttömän Timo Mykrän mielestä päättäjät ovat vieraantuneet todellisuudesta.

– He eivät enää elä tässä todellisuudessa. Siellä vedetään jossain ylätasolla, pylväspyhimyksenä. Jos aktiivimallin hampaissa on joku 100 000 ihmistä, niin eihän siitä tule mitään, miettii työtön Timo Mykrä Imatralta.

Mykrä toimii Imatran työnhakijoiden yhdistyksen puheenjohtajana, ja malli on puhuttanut paljon yhdistyksessäkin. Hänellä on selkeä kuva miksi aktiivimalli vietiin läpi eduskunnassa.

– Tällä siivotaan tilastoja. Jos olet yhdenkin päivän töissä, niin et ole työtön työnhakija, sanoo Mykrä.