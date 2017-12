Venäläisten tilaamat vaatepaketit tukkivat itärajan postin – Kuorma-autollinen H&M-paketteja ruokahyllyjen välissä

Tohmajärvi

Matkaa Suomen ja Venäjän väliselle rajanylityspaikalle Niiralaan on vajaat 20 kilometriä. Tohmajärven keskustaajaman asiamiesposti käsittelee valtavan määrän venäläisten paketteja kunnan asukkaiden postin lisäksi.

Venäläiset tilaavat H&M-verkkokaupasta ostoksensa Tohmajärvellä toimivaan yritykseen Suomen puolelle. Tämä ainakin tuplaa paikkakunnalle saapuvan pakettimäärän.

– Selitys on kuulemma, että he eivät luota Venäjän postiin, se on heidän selityksensä, marketpäällikkö Aku Korhonen Tohmajärven S-marketista kertoo.

Tohmajärvellä on 4 500 asukasta ja kaksi asiamiespostia. Keskustaajaman Kemien asiamiesposti on S-Marketin yhteydessä ja sen tilat on mitoitettu paikkakunnan väkiluvun mukaan. Joulun alla postin hyllyt ovat täynnä tohmajärveläisten itse saamista paketeista ja verkko-ostoksista, mutta lisänä on rullakottain ruotsalaisen vaatejätti H&M:n postipaketteja.

Paketteja tulee jopa satoja päivässä

Marketpäällikkö Aku Korhonen kertoo, että aiemmin yritykseen tilatut paketit käsiteltiin kaiken muun postin seassa ja niitä etsittiin muiden pakettien joukosta, joka vei ainakin kolmen ihmisen työajan. Nyt systeemiä on muutettu ja paketit tulevat omissa rullakoissaan ja ne käsitellään erillään. Paketit luovutetaan yritykselle kerrallaan, ei yksitellen, kuten aiemmin.

– Tämä vie silti meidän ainakin yhden ihmisen työtunnit, vähintään, summaa Aku Korhonen.

Korhonen kertoo käyneensä asian läpi monta kertaa myös verkkokauppa H&M:n edustajan kanssa. Myös ruotsalaisjätissä yllätyttiin, että venäläiset tilaavat edelleen paketteja Suomen verkkokaupasta, sillä Venäjällä toimii yrityksellä myös oma verkkokauppa.

– Tämä on arkea neljän itärajan paikkakunnan postissa, siellä missä tämä yritys toimii, sanoo marketpäällikkö Aku Korhonen.

Pakettirullakot täyttävät hyllyjen välejä, kun suma on pahimmillaan. Tanja Perkkiö / Yle

Joulu on niin kiireistä aikaa asiamiespostissa ja kaupassa muutenkin, että pakettitulva on torpattu joulunalusviikolla Joensuun postiterminaaliin. 10 rullakkoa paketteja päivässä Tohmajärven S-marketin hyllyjen väliin on liikaa, käsittelyyn voidaan ottaa päivässä saapuneista paketeista ehkä puolet tai alle. Loppuviikolla ei oteta yhtään rullakkoa käsittelyyn.

– Pakettien määrä riippuu viikosta. Black Friday (alennusmyyntikampanja marraskuun lopulla, toim. huom.) aiheutti valtavan kasvun ja samoin tulee näkymään joulun jälkeinen alennusmyyntikausi, Aku Korhonen kertoo.

Tohmajärven asiamiesposti, kuten muutkin vastaavat, saa postilta korvauksen toiminnastaan. Vaatepakettivuori ei kuitenkaan ole rahasampo.

– Korvausta saamme jokaiselta paketilta, työmäärään suhteutettuna tulos on plus miinus nolla, marketpäällikkö Korhonen sanoo.