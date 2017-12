Pienikokoinen palestiinalaistyttö löi Israelin sotilasta – Teiniaktivistin läimäys ja pidätys leimauttivat propagandataistelun

16-vuotias Ahed Tamimi on saanut sosiaalisen median kuohumaan. Toisille hän on vastarinnan symboli, toisten mielestä kyse on teatterista.