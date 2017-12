Ruokakauppojen joulunaika on ennakointia, rekkarallia ja miljoonia joululaatikoita – vapautuneet aukiolot vähentävät hävikkiä

Joulu on päivittäistavarakaupalle vuoden isoin sesonki. Edeltävät päivät ovat todella kiireisiä, mutta joulupäivänä väkimäärä rauhoittuu. Vapautuneet aukiolot ovat helpottaneet tuoretuotteiden jaksottamista.

Joulu lähes kaksinkertaistaa usean kaupan normaalin myyntiviikon tuloksen. Huippupäivänä, aatonaattona, kaupassa kävijöiden voluumit ovat suuret. Vielä aattonakin ihmiset käyvät aktiivisesti kaupassa, mutta joulupäivänä väkimäärä rauhoittuu.

– Se on selkeästi pienempää [myyntiä] kuin normaalina sunnuntaina, K-Supermarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki kertoo.

Etelä-Pohjanmaalla suurimmat kaupat, kuten Citymarket, Prisma ja Minimani sulkevat ovensa joulupäiväksi. Monet muut pienemmät liikkeet pitävät ovensa avoinna.

Joulukaupan suunnittelun ja tuotteiden tilaamisen pohjana käytetään tarkkoja tuotekohtaisia ennusteita. S-ryhmässä tilaamisen suunnittelu aloitetaan yli puoli vuotta ennen joulua.

– Tänä vuonna joulukauppaan valmistautumista helpottaa se, että jouluaattoa edeltää ehjä kalenteriviikko - tuotteiden valmistukseen ja logistiikkaan ei tule ylimääräisiä katkoja, kertoo SOK:n vähittäiskaupan saatavuuden ohjauksen johtaja Sanna Timola.

Kalevi Rytkölä / Yle

Keskon mukaan perustuotteiden ennakointi onnistuu hyvin automatisoinnin ansiosta. Joulun ympärille saattaa kuitenkin muodostua yllättäviä hittituotteita, joiden myynti kasvaa. Niitä tulee erityisesti reseptiikan kautta. Viime vuonna tällainen oli esimerkiksi bataatti.

– Kysyntä nousi korkeaksi, vaikka aika hyvin sitä oltiin pystytty ennakoimaankin. Nämä ilmiöt ovat usein hyvinkin isoja, jos ne tulevat reseptiikan maailmasta, kun ne leviävät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, Sääksmäki kertoo.

Tuoretuotteita riittää pyhinäkin

S-ryhmän myymälöihin tuotteita toimitetaan pääsääntöisesti kuusi kertaa viikossa. Tiheä toimitusrytmi takaa tuotteiden tuoreuden. Suurimmat haasteet tavaravirrassa kohdistuvat joulun jälkeisille myymälöiden ensimmäisille aukiolopäiville, jolloin esimerkiksi leipää on saatavilla teollisuudesta rajatusti.

S-ryhmän myymälöissä jouluviikon kokonaistavaramäärä on selvästi normaaliviikkoja suurempi. Myös tuotekohtaista vaihtelua on paljon.

– Peruselintarvikkeissa (muun muassa maito ja leivät) lisäykset ovat varsin kohtuullisella tasolla. Kokonaistavaramäärää kasvattavat erityisesti joulun sesonkituotteet kuten joululaatikot, kinkut, makeiset, glögit ja leivontatuotteet. Joulun alla myymme esimerkiksi noin kaksi miljoonaa kappaletta joululaatikoita, Timola kertoo.

Myös Keskon kuljetusrekoilla on käytössään täysi kapasiteetti keskusvarastojen ja myymälöiden välillä. Kun kysyntä on kovaa, tulee myymälöihin tavaratoimituksia päivittäin.

– Välivarastointi on hyvin pientä. Läpimenoajat siitä, että tavaraa tulee kotimaisesta teollisuudesta tai jos tulee ulkomailta, niin se prosessi on hyvin nopea. Se on lähes vain yliyön varastointia, Sääksmäki kertoo.

Jarno Kuusinen / AOP

Kauppojen vapautuneet aukioloajat ovat ilahduttaneet asiakkaita ja kauppiaita. Kauppojen vapautuneet aukiolot ovat helpottaneet esimerkiksi tuoretuotteiden jaksottamista. Sääksmäen mukaan sunnuntaista ja arkipyhistä on tullut merkittäviä kauppapäiviä, jotka ovat tasanneet logistiikkaa ja tavaramäärää.

– Aina, kun kauppa joudutaan laittamaan kiinni, niin ne ovat päiviä, jolloin ruokahävikkikin kasvaa, kun kauppa on varautunut saatavuuteen viimeisille aukiolotunneille asti. Nyt kun kaupat saavat olla auki, niin tuoretuotteiden hallinta on helpompaa, Sääksmäki kertoo.