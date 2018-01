Vanhusten arkea ja aktiivisuutta mitataan monilla mittareilla – Miljoonasäästöjen esteenä laitteiden monenkirjavuus

Seurantajärjestelmiä tekevissä yrityksissä on kova hinku päästä kaupantekoon. Teknologian käyttöönottoa nopeuttaisivat yhteiset alustat ja tekoäly.

Hälytysranneke on tuttu laite monelle palveluasunnoissa asuvalle. Rannekkeet ovat kehittyneet pikkuhiljaa etäseurantalaitteiksi, kun ne rekisteröivät vanhuksen liikkumista ja nukkumista ja välittävät tiedot eteenpäin hoitajille.

Myös muita keinoja on kehitetty: hahmotunnistukseen perustuvaa kuvaamista on käytetty etäseurannassa. Lattia voi olla älykäs tai erilaiset pikku anturit, jotka on laitettu vaikka jääkaapin tai vessan oveen, kertovat, miten arki sujuu.

Eri tutkimusten ja kokeilujen mukaan muutokset aktiivisuudessa ennakoivat muutoksia terveydentilassa.

Liikettä havainnoiva anturi mahtuu pieneen tilaan. Laitetta esitteli Esa Siivola. Jussi Mansikka / Yle

– Hyviä tuloksia on myös meillä. Me tiedämme, että monesta teknologiasta voisi olla hyötyä nimenomaan ennakoivaan hoitoon, sanoo Tampereen kaupungin projektipäällikkö Tiina Karttunen.

Tiina Karttunen on mukana valmistelemassa kuutoskaupunkien eli kuuden suurimman: Helsingin, Espoo, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun hanketta, jonka tavoitteena on tuoda uusia älykkäitä ratkaisuja ja innovatiivisia kokeiluja kaupunkien sosiaali- ja terveystoimialan kehittämistarpeisiin. Hankkeen rahoituspäätöstä odotetaan alkuvuodesta.

Yksittäisillä ratkaisuilla ei edetä

Tampereen Koukkuniemessä kaupungin palveluasuntoihin on hankittu erilaisia järjestelmiä uusiin kohteisiin niiden rakentamisen yhteydessä. Härmälässä yksityisessä Kuuselakeskuksessa on myös hyvinvointirannekkeita käytössä. Näissä paikoissa on yhteensä noin 300 asukasta etäseurannassa. Tekniikan ansiosta yöhoitajien määrää on voitu vähentää ja samalla lisätä päivähoidon resursseja.

Seurantajärjestelmillä nähdään olevan isot markkinat, jos teknologia jalkautuu kotihoitoon. Terveysteknologiaa kehittävissä yrityksissä on kova hinku päästä kaupantekoon.

Pistemäiset toimintaratkaisut eivät ole ratkaisu. Tiina Karttunen

– Ymmärrän sen kärsimättömyyden. Niitä on kymmeniä, jopa satoja yrityksiä. Me näemme teknologian edut, mutta emme me voi lähteä erillisten ratkaisujen pohjalta loputtomiin menemään eteenpäin, Tiina Karttunen toteaa..

– Pistemäiset toimintaratkaisut eivät ole ratkaisu. Ammattilainen ja asiakas eivät pärjää, jos siellä on vähän joka tarpeeseen yksittäinen ratkaisu ja siihen oma käyttöliittymä.

Tekoäly avuksi analysointiin

Tällä hetkellä puuttuu yhteinen alusta, johon voitaisiin yhdistää kodeissakin käyttökelpoiset hyvinvointiteknologiat ja niiden tuottama tieto.

– Tarvitsemme yhteisiä, isoja ratkaisuja siihen, ettemme ole yksittäisten teknologioiden armoilla, Tiina Karttunen määrittelee.

Tiina Karttunen uskoo teknologian tuovan suuria säästöjä, mutta yhteinen alusta on ensin luotava. Yle/ Jani Aarnio

Pelkkä tiedon kasaaminen ei vielä riitä.

– Tiedot pitäisi yhdistää vaikka tekoälyn avulla analysoitavaksi. Akuuttihälytykset ja voinnin huononemishälytykset olisi voitava hallinnoida yhden selkeän käyttöliittymän avulla.

– Hinta ei todennäköisesti olisi este.

Laitospäivä maksaa Tampereella 400 euroa.

– Jos ennakoivalla hoidolla voidaan vähentää vaikka yksi tai kaksi laitospäivää Tampereen noin 4 000 kotihoidon asiakkaalta laadun kärsimättä, niin me olemme miljoonia plussan puolella välittömästi, Tiina Karttunen laskee.

Tervetuloa bisneksentekijät!

Kokoavan tiedon esteenä on se, etteivät eri järjestelmät seurustele keskenään. Laajan yhteisen alustan edellytys on rajapintojen avoimuus. Tiedot kulkisivat, vaikka ne on koottu erilaisilla ohjelmilla.

Tiina Karttunen toivottaa yritykset tervetulleiksi tällaiselle ”lautaselle” kakunjakoon.

– Hei, tässä on teille alusta, joka yhdistää tietoa, kokoaa tietoa, ja välittää tietoa ammattilaisille. Jos te rajapintamäärittelyn täytätte, teillä on standardit kunnossa, niin tervetuloa meille toimimaan!

