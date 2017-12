Joulumusiikista tuli trendikästä – Whamin Last Christmas ei ole enää joulun ykköshitti

Mariah Carey on toinen All I Want For Christmas Is You -kappaleen kirjoittajista. Laulaja esittää jouluista kestohittiään lähes vuosittain.

Soitetuimmaksi jouluhitiksi on noussut Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You.

Joulumusiikki on kuin jatkuva Vain elämää -ohjelma. Artistit versioivat klassikkokappaleita uudelleen ja uudelleen. Uudet kuorrutuksensa saavat vuodesta toiseen joululaulut kuten Sylvian joululaulu, Varpunen jouluaamuna, Sydämeeni joulun teen ja Joulumaa.

Uutta joulumusiikkia tehdään vähän. Esimerkiksi Maria Ylipää on levyttänyt tänä vuonna yhden uuden kappaleen Aasi ja timpurin muija. Ulkomailla joululevynsä ovat julkaisseet muun muassa Sia ja Gwen Stefani.

– Joulun sesonki on niin lyhyt, että uuteen joulumusiikkiin ei välttämättä haluta panostaa niin paljon, arvelee Jouluradion musiikkipäällikkö Mikko Harjunpää.

Joulumusiikin murrosvuosi

Joulumusiikki soi aktiivisesti radiokanavilla noin kuukauden verran. Jo 15 vuotta toiminnassa ollut Jouluradio soittaa musiikkia perinteisen radiokanavan lisäksi kymmenellä nettikanavalla, jotka on jaoteltu eri musiikkityyleihin.

Yle Radio Suomi alkoi soittaa joulumusiikkia itsenäisyyspäivän tienoilla. Jouluviikolla kanavalla soi pelkästään joulumusiikki.

Jouluradion musiikkipäällikkö Mikko Harjunpää sanoo, että joulumusiikissa on meneillään murros. Aikaisemmin kaupalliset radiot halusivat olla katu-uskottavia ja siihen eivät joululaulut, tontut ja joulupukit kuuluneet.

– Olin Radio Novan musiikkipäällikkönä 18 vuotta. Vielä viime vuonna radion johto määräsi, että joulumusiikkia voi soittaa vasta aatonaattona.

Nyt joululaulut soivat aikaisemmin myös Radio Novassa. Radio Aalto soittaa pelkästään joulumusiikkia pitkän aikaa ennen joulua.

Jouluradio kerää kuukaudessa erittäin suuren määrän kuulijoita ja tämä on huomattu myös muilla radiokanavilla.

Yhtenä syynä joulumusiikin suosioon ovat Spotify ja muut suoratoistopalvelut. Ihmiset kuuntelevat jouluisia soittolistoja ja tekevät niitä myös omaan musiikkimakuun sopiviksi. Listoille nousevat lähes pelkästään vanhat tutut jouluklassikot.

– Joulusta haetaan nostalgiaa ja traditioita. Maailma menee nopeasti eteenpäin ja kaikki muuttuu, mutta ainakin samat joululaulut soivat joka vuosi, sanoo Yle Radio Suomen musiikkipäällikkö Johan Lindroos.

Wham-yhtye eli George Michael ja Andrew Ridgeley vuonna 1986. Heidän Last Christmas -hittinsä on ollut vuosia joulun soitetuin kappale. Everett Collection / AOP

Milloin joululausta tulee klassikko?

Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen on tehty vuonna 1988. Sitä pidetään uutena joululauluna. Samoin Katri-Helenan vuonna 1978 levyttämää Joulumaa-kappaletta.

Perinteiseksi joululauluksi lasketaan En etsi valtaa loistoa, joka on 1890-luvun taitteesta.

Joulumusiikki poikkeaa genrenä täysin muista musiikkityyleistä. Sen klassikot ovat eri vuosisadoilta.

Uudet jouluklassikot syntyvät erittäin hitaasti, sillä joulumusiikkia soitetaan vain kerran vuodessa lyhyen aikaa. Joulukappaleesta tulee klassikko vasta parissa vuosikymmenessä.

Kappaleesta tulee hitti, kun se liittyy mahdollisimman monen omaan henkilöhistoriaan.

– Kun tämä kappale soi, niin sinä jouluna meillä oli ensimmäinen yhteinen joulu omassa kodissa. Kun se kappale soi, niin mummo oli vielä meidän kanssamme ja hänkin piti tästä uudesta joululaulusta, sanoo Mikko Harjunpää.

Uusia jouluhittejä on myös aikaisempaa vaikeampaa tehdä. Kun aiemmin musiikkia kuunneltiin vain muutamalta radiokanavalta, nyt kanavia on kymmenittäin ja tarjolla ovat nettikanavat ja suoratoistopalvelut. Yleisö on pirstaloitunut.

– Tänä päivänä pitäisi olla hitiksi noussut joululeffa, jota haluttaisiin katsoa joka joulu, ja siinä olisi tämän päivän suositun artistin uusi joulubiisi. Silloin siitä voisi syntyä jouluklassikko, sanoo Johan Lindroos.

Last Christmas on niin so last season

Joulun ajan soitetuin kappale on ollut jo vuosia Wham-yhtyeen Last Christmas (siirryt toiseen palveluun). Nyt näyttää siltä, että suosikki on vaihtumassa.

Uudeksi jouluhitiksi on noussut Mariah Careyn vuonna 1994 levyttämä All I Want For Christmas Is You (siirryt toiseen palveluun). Kappale on noussut jouluviikolla Britannian singlelistalla kakkoseksi ja Yhdysvalloissa Top10-listalle. Biisi ei yltänyt julkaisuaikanaan näin korkeaan listasijoitukseen Yhdysvalloissa.

Spotifyn koko maailman kuunnelluimpien kappaleiden listalla Careyn biisi on kivunnut sijalle neljä. Sillä on päivittäin yli kolme miljoonaa kuuntelukertaa.

Wham-duon jouluklassikko tulee listoilla kaukana perässä.

Last Christmas julkaistiin vuonna 1984 ja Mariah Careyn kappale tasan kymmenen vuotta myöhemmin. Careyn biisin nousu uudeksi joulun ykköskappaleeksi selittyy eri sukupolvilla. Nuorempien korvissa Whamin kasaribiisi voi kuulostaa kulahtaneelta.

– Careyn kappale on R&B-vaikutteista Amerikan herkkua. Se on vaatinut soittoa yli 20 vuotta ja nyt siitä on tullut klassikko, sanoo Mikko Harjunpää.

All I Want For Christmas Is You -kappaleen kaltaisia jouluhittejä ei ole popmusiikissa sen ilmestymisen jälkeen syntynyt. Se, nousevatko esimerkiksi Sian joulukappaleet klassikoiksi, nähdään vasta yli kymmenen vuoden päästä.