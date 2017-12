Kaupunginjohtaja innoissaan japanilaisyhtiön tulosta: "Tämä on meille riemuvoitto"

Japanilainen Fujitsu kertoi torstaina perustavansa tiedonhallinnan osaamiskeskuksen Mikkeliin. Keskus aloittaa työntekijöiden rekrytoinnin vuoden alussa ja varsinaisen toiminnan ammattikorkeakoulun kampus-alueella maaliskuun alussa.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen allekirjoitti yhteistyösopimuksen Fujitsu Finlandin kanssa torstaina. Halonen oli kansainvälisen yhteistyökumppanin löytymiseen äärimmäisen tyytyväinen.

– Tämä on riemuvoitto pitkälle strategiselle työlle. Kymmenen vuotta on tehty digi-Mikkeli-hankkeen eteen töitä ja tämä on palkinto siitä työstä. On otettu matkan varrella määrätietoisia askelia, Halonen muistutti.

Mikkelin tavoittena on kehittyä arkisto- ja kirjastotoimintojen keskuksen Suomessa. Kalevankaalle on juuri valmistumassa uudet tilat Kansallisarkiston keskusarkistolle.

Seuraava tavoite on varastokirjaston siirtyminen Mikkeliin. Suurin hankkeista olisi kansallisen arkistoaineistojen digitoinnin keskittäminen Mikkeliin.

Kaupunki on kaavoittanut Kalevankaalle, raviradan ja jäähallin tuntumaan 12 hehtaarin alueella 60 000 kerrosneliötä. Arkisto- ja kirjastoyksiköiden lisäksi tilavaraus on aineistojen digitoimiseen.

– Mikkelin voi olla se paikkakunta, jossa säilytetään tulevaisuudessa kansallista muistia, Timo Halonen kuvasi.

Mikkelin ammattikorkeakoulu, nykyinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) aloitti digialan koulutusohjelman kymmenisen vuotta sitten. Fujitsun sijoittuminen samaan kortteliin tarjoaa oppilaitokselle suoran näköyhteyden kansainvälisen yrityksen yksikköön.

– Tämä on ilouutinen meille. Me voimme tarjota harjoittelijoita ja opinnäytetöitä heidän suuntaansa ja toivotavasti meidän opiskelijoille löytyy heiltä jatkossa työpaikkoja, Xamkin kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi kertoo.

Sähköisiä palveluita muualle Eurooppaan

Fujitsu keskittää Mikkeliin erityisesti sähköiseen asiointiin liittyvää asiantuntemusta, jota voidaan myydä muualle Suomeen ja Eurooppaan.

Maailmanlaajuisesti yli 30 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävällä yhtiöllä on Suomessa reilut 2 000 työntekijää. Fujitsu Finlandin liikevaihto on reilut 400 miljoonaa euroa vuodessa.

Fujitsu toimii Suomessa hajautetusti, toimipisteitä on 30 kaupungissa. Fujitsu rakensi Mikkelin kaupungille kattavat sähköiset palvelut ja paperittoman päätöksenteon pohjan. Yritys on ollut mukana myös verottajan, Kelan ja finanssialan yritysten sähköisten palveluiden kehitystyössä.

– Mikkelissä tarkoitus on kehittää sähköiseen asiointiin liittyviä palveluista. Mikkelistä käsin kehitystyötä voidaan tehdä Suomen lisäksi koko Eurooppaan, Fujitsu Finlandin toimitusjohtaja Simo Leisti muistuttaa.