Arvokkaat tuulimyllyt korjataan Uudessakaupungissa lahjoitusrahalla – Arkkitehti: Vastaava usean myllyn puisto on harvinainen Suomessa

Myllyt korjataan talvella huppujen alla. Remonttirahaa on 100 000 euroa.

Mistä on kyse? Uudessakaupungissa korjataan neljä Myllymäen tuulimyllyä

Tuulimyllyt on rakennettu 1800-luvulla ja siirretty nykyiselle paikalleen 1930-luvulla

Kaupunki sai myllyjen korjaamiseen 100 000 euroa lahjoituksena yksityishenkilöltä

Uusikaupunki

Uudenkaupungin Myllymäellä on neljä vanhaa, 1800-luvulla rakennettua tuulimyllyä. Kauppaneuvos J.G. Nordström toi ne nykyiselle paikalleen 1930-luvulla.

Uudessakaupungissa ollaan oltu pahasti rapistumaan päässeiden myllyjen kunnosta pitkään huolissaan, mutta nyt huoli on väistymässä. Kaupunki sai yksityisenä lahjoituksena 100 000 euroa myllyjen kunnostamiseen, ja työt ovat alkaneet.

– Olemme todella kiitollisia lahjoituksesta. Saamme sillä paljon aikaiseksi, sanoo arkkitehti ja hanke- ja rakennussuunnittelija Virpi Tervonen Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelusta.

Olemme jo päässeet putsaamaan puuosia jäkälästä ja sammaleesta. Saamme siten laajemman näkemyksen vaurioista. Virpi Tervonen

Ensimmäinen mylly on nyt huputettu korjaustöiden ajaksi. Työ tehdään huppujen sisällä, sillä silloin myllyt pysyvät kuivina ja kostuneet osat saadaan kuiviksi.

– Tällä tavalla voimme tehdä töitä näin kosteanakin talviaikana. Olemme jo päässeet putsaamaan puuosia jäkälästä ja sammaleesta. Saamme siten laajemman näkemyksen vaurioista, sanoo Virpi Tervonen.

Monenlaisia vaurioita

Myllyissä voi olla laho- ja kosteusvaurioita. Ajan hammas on purrut paikallaan seisseitä myllyjä eri tavoin. Esimerkiksi kahdessa myllyssä on pärekatto, joissa on heikkouksia.

– Ne pitää varmaan tehdä täysin uudelleen, Virpi Tervonen arvioi.

Vaikea sanoa, miten kauan menee, mutta kyllä kevät tässä ainakin sujahtaa. Virpi Tervonen

Kaikki myllyt on tarkoitus korjata, mutta vielä ei tiedetä, mihin lahjoitusvarat riittävät. Aikataulustakaan ei ole täyttä varmuutta, koska myllyt ovat iäkkäitä ja niiden koneistot ovat vanhoja.

– Edetään mylly kerrallaan. Vaikea sanoa, miten kauan menee, mutta kyllä kevät tässä ainakin sujahtaa, Tervonen sanoo.

Tuulimylly Uudenkaupungin Myllymäellä Minna Rosvall / Yle

Hoitamaton lahoaa

Korjaustyötä Myllymäellä tekevä yrittäjä Veikko Virkkunen sanoo, että runkorakenteet tuntuvat olevan kaikissa myllyissä ehjiä.

– Toiset ovat paremmassa kunnossa kuin toiset. Siipiäkin on katkennut ja laudoituksia pitää uusia. Niin sanotusti pintaremonttia tehdään, Virkkunen sanoo.

Ei rempallaan olevia ole kaupunkilaistenkaan kiva katsella. Veikko Virkkunen

Korjaustyö tuntuu tärkeältä, kun kohteena on kaupunkilaisten yhteinen Myllymäki.

– Jos jätetään hoitamatta, niin kyllä kaikki aikanaan lahoaa. Ei rempallaan olevia ole kaupunkilaistenkaan kiva katsella.

Myllyt eivät ole suojeltuja, mutta korjaustyöt aiotaan tehdä tarkkaan ja perinteitä kunnioittaen. Yksittäisiä myllyjä on eri puolilla Suomea, mutta tällainen monen myllyn puisto on Tervosen mukaan harvinainen.

– Emme uusi yhtään sen enempää kuin on tarpeellista, Virpi Tervonen vakuuttaa.