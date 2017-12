Herätys: Itsenäisyysmieliset voittivat Kataloniassa, ammatti piirtää yhä luokkarajat, menoliikenne vilkastuu poutasäässä

Itsenäisyysmieliset voittivat Katalonian vaaleissa

Kolme itsenäisyyttä ajavaa puoluetta saivat enemmistön Katalonian aluevaaleissa torstaina. Syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont piti tulosta "sivalluksena" Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn poskelle. Puigdemont pitää separatistien vaalivoittoa kiistattomana. Kaikkiaan 83 prosenttia äänioikeutetuista katalaaneista kävi äänestämässä.

Uuden aluehallituksen muodostamisesta tulee hankalaa, jos itsenäisyysleiri jatkaa irtoamishankettaan entiseen tapaan, kirjoittaa Jyrki Palo analyysissään.

YK torjui Trumpin Jerusalem-päätöksen

Donald Trump Saul Loeb / AFP

YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka tuomitsee epäsuorasti Yhdysvaltain päätöksen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Lauselmaa kannatti 128 maata ja vastusti yhdeksän. Suomi äänesti muiden Pohjoismaiden tavoin päätöslauselman puolesta. Trump uhkasi ennen äänestystä katkaista tuen valtioilta, jotka äänestävät Yhdysvaltojen linjaa vastaan.

Digitalisaatio ei kadottanut yhteiskuntaluokkia

Laura Merikalla / Uutisgrafiikka

Yhteiskuntaluokat ovat pysyneet sosiologian professori Jani Erolan mukaan melko tunnistettavina, vaikka ammattinimikkeet ovat vaihtuneet. Työväenluokkakaan ei tutkijoiden mukaan ole kadonnut. Ammatillinen asema on yhä keskeinen tekijä, jonka perusteella ihmisiä voidaan jakaa eri yhteiskuntaluokkiin.

Joulun menoliikenne alkaa

Joulun menoliikenteen odotetaan olevan vilkkaimillaan perjantaina iltapäivällä. Jussi Nukari / Lehtikuva

Joulun menoliikenne vilkastuu tänään perjantaina puoliltapäivin ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä ja huomenna lauantaina. Liikenne saattaa jonoutua etenkin Helsingistä pois johtavilla teillä Tampereen, Lahden, Porvoon ja Turun suuntaan. Liikenteen odotetaan rauhoittuvan perjantaina kello 18:n jälkeen. Paluuliikenteestä ei odoteta niin ruuhkaista kuin menoliikenteestä.

Perjantai on vielä poutainen

Yle

Sää on tänään enimmäkseen poutainen, vaikka lännestä voi ajautua joitain lumikuuroja maan etelä- ja keskiosiin. Lämpötila on nollan tuntumassa lännessä ja etelässä. Idässä on pikkupakkasta, pohjoisessa yli kymmenenkin miinusastetta. Lauantaiksi lännestä saapuu laaja matalapaine. Tuuli voimistuu, ja lunta sataa pyryttämällä aamupäivästä alkaen.

Lue lisää osoitteesta yle.fi/saa.