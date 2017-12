Työllisyysaste on noussut syksyn aikana – ylitti 70 prosentin rajan

Reipas talouskasvu on tuonut työpaikkoja, sillä työllisyysaste on noussut syksyn aikana. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysaste oli marraskuussa 70,4 prosentissa. Se on prosenttiyksikön korkeampi luku kuin kaksi kuukautta aiemmin syyskuussa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli marraskuussa 190 000, mikä oli 24 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa yhteensä 271 000 työtöntä työnhakijaa, joka on 57 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Ero luvuissa johtuu siitä, että työvoimatutkimuksessa työttömyyden määritelmä on tiukempi kuin ministeriön tilastossa.

Hallitus on ilmoittanut tavoittelevansa työllisyysasteen nostamista 72 prosenttiin.