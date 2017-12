Perjantaiaamu ollut liikenteessä hiljainen – menoliikenne painottuu iltapäivälle

Perjantaiaamu on ollut liikenteessä tavanomaista rauhallisempi, kertoo liikennepäivystäjä Kirsti Salokanto Tieliikennekeskuksesta.

– Menoliikenteestä ei vielä ole viitteitä. Työmatkaliikenteessäkin on ollut tänään väljempää kuin yleensä.

Menoliikenteen arvioidaan käynnistyvän puolilta päivin.

– Ruuhkahuippu ajoittuu iltapäivälle, varmasti ihmiset yrittää starttailla valoisaan aikaa. Arvion mukaan liikennettä on hiukan enemmän kello 12–18.

Salokannon mukaan kovin suuria ruuhkia ei pitäisi normaalioloissa tämän vuoden joululiikenteessä syntyä, koska menoliikenne ajoittuu kahdelle päivälle. Perjantaina ajo-olosuhteidenkin pitäisi olla hyvät.

– Sateita ei ole tiedossa, eikä tienpinnat ole liukkaita. Päätiet on varmasti suolattu hyvin. Huomenna pitäisi tulla lunta eli ajokeli on varmaan haastavampi kuin perjantaina. Jos pystyy jollain lailla vielä vaikutta lähtöaikatauluun, niin kelin puolesta on parempi lähteä perjantaina kuin lauantaina.

Ruuhkaa muodostuu tyypillisesti kaupungista poispäin vieville valtaväylille.

– Pitää muistaa, että tänään on myös huippupäivä kaupassa käynnissä, että varmasti isojen kauppojen ja ostoskeskuksien varrella on myös ruuhkaa.

Joulu vilkastuttaa liikennettä myös lentokentillä ja rautatieasemilla perjantaina ja lauantaina.