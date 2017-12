Harjavallan öljyvahinko Suomen mittakaavassa merkittävä: Joen puhdistaminen on vielä mahdollista

Kymmenet pelastuslaitoksen ja öljyntorjuntaan erikoistuneen yrityksen työntekijät paiskivat hartiavoimin töitä Kokemäenjoella. Tavoitteena on saada viimeinenkin pisara eilen jokeen vuotaneesta kevyestä polttoöljystä kerättyä.

Viime yönä jokeen muodostuneesta jäästä on urakassa niin hyötyä kuin haittaakin. Se hidastaa öljyn leviämistä joessa, mutta myös vaikeuttaa keräystyötä.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka pitkälle öljyä on joessa levinnyt. Joidenkin havaintojen mukaan sitä olisi Nakkilassa asti. Viime yön virtaaman vaikutuksia on päästy tutkimaan tarkemmin vasta päivän valjettua.

– Öljyn havaitsemiseen tarvitaan näkö- ja hajuaistia. Joskus pitää myös sormella koittaa ja ehkä kielelläkin maistaa, kertoo Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Timo Lehtonen.

Puomit uuteen järjestykseen

Öljyä valui eilen jokeen Pori Energian lämpökeskuksesta, joka sijaitsee Harjavallan rautatieaseman vieressä. Kevyttä polttoöljyä sisältäneen auton purkuputki oli yhdistetty inhimillisen virheen takia väärään paikkaan ja öljy pääsi vuotamaan sadevesiviemärin kautta jokeen.

Öljyä levisi eilisen aikana Harjavallan keskustassa sijaitsevalta sillalta ainakin kahden kilometrin matkalle.

Pelastuslaitos rajasi öljyn leviämisen puomilla. Tänään puomit järjestetään uuteen asentoon.

– Nyt ne ovat joen keskellä poikittain. Siirrämme ne niin, että öljy saadaan ohjattua suoraan rantaan ja imettyä pois imuautolla. Öljyn kerääminen veneellä on jäiden takia nyt hankalampaa, Timo Lehtonen kertoo.

Troolilla jokeen

Tänään apuun kutsutulla öljyntorjuntaan erikoistuneella Lamor Oy:llä on käytössään veneet, joilla öljyn kerääminen onnistuu näillä näkymin myös keskeltä jokea. Varatoimitusjohtaja Juha Muhonen kertoo, että todennäköisesti jokeen lähdetään kahdella veneellä, joiden välissä olevan troolin kerääjäyksikkö poimii öljyt talteen.

Onnistumismahdollisuudet ovat hänen mukaansa hyvät.

– Joki on leveä tässä kohtaa, jossa öljyä on. Jos se saadaan virtauksen mukana ohjattua rantaan, ovat onnistumismahdollisuudet hyvät. Joki toki vie sitä mukanaan, kun aikaa on kulunut, mutta meillä on vielä edellytykset saada öljy pois joesta, Muhonen toteaa.

Nyt öljyntorjujat kilpailevat kelloa vastaan. Päivän edetessä selviää, kuinka hyvin Kokemäenjoki puhdistuu.