Neljännes lupahirvistä jäi juoksemaan Lapissa – pätkitty pyyntikausi ja luonnonolot yllättivät jahtiporukat

Lämmin syksy ja lumi tekivät temput hirvenpyytäjille Lapissa. Pyyntikautta on jäljellä enää vuoden loppuun asti.

Lähes neljännes syksyn hirviluvista jää käyttämättä Lapissa, sillä lupahirvistä on pyydetty vajaat 76 prosenttia. Riistanhoidonneuvoja Urpo Kainulainen Lapin riistakeskuksesta sanoo, että se on 10-20 prosenttia vähemmän kuin tavallisesti.

Saadun saaliin määrä vaihtelee paljon eri puolilla Lappia. Esimerkiksi Keminmaassa luvista on käytetty vain reilu 57 prosenttia, Simossa 69, Pellossa 84 ja Torniossa vajaa 91 prosenttia.

Pyyntikautta on jäljellä enää vuoden loppuun asti. Tilanteeseen voi silti tulla vielä pieniä muutoksia, sillä aivan kaikkia tietoja ei ole saatu kirjattua sähköiseen palveluun.

– Lapissa ihan kaikki jahtiporukat eivät ole ottaneet käyttöön Oma Riista -palvelua, jonka kautta suurin osa tiedoista jo ilmoitetaan, sanoo Urpo Kainulainen.

– Olennaistahan tässä ei ole se, minkä verran lupia jää käyttämättä vaan se, minkä verran metsiin jää hirviä, huomauttaa Kainulainen.

Pyyntiä lykättiin lämpimän sään takia – siitä on otettava opiksi

Metsästäjien mukaan takkuilevaan pyyntikauteen on useita syitä. Pyydettävää on ollut enemmän kuin vuosi sitten, luonnonolot eivät ole olleet parhaat mahdolliset ja osaksi pakkaa on sekoittanut hirven kiimarauhoitus, joka laajeni tänä syksynä koskemaan koko Lappia.

Tornion riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Esa Kurtti sanoo, että pyynnin alkaessa oli niin lämmintä, että osa seuroista lykkäsi jahdin alkua. Se olikin vikatikki, koska talvi tuli Lappiin tänä vuonna aikaisin.

– Tämän syksyn kokemuksella voi todeta, että seurojen pitää aloittaa hirvenpyynti tosissaan heti kauden alkaessa eikä talventulon saa antaa yllättää, luonnehtii riistanhoidonneuvoja Urpo Kainulainen.

Samaa mieltä on myös Tervolan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Kokkonen. Hän uskoo, että seurat ottavat kuluvan syksyn kokemukset tosissaan ja rakentavat ensi kaudeksi kylmälaitteilla varustettuja lihankäsittelytiloja.

– Sen jälkeen pyyntiin voidaan lähteä heti alkukaudesta eikä ongelmaksi tule tilojen puute kuten nyt on ollut, perustelee Kokkonen.

Luntakin on jo liikaa – ja lisää tulee

Aikainen talventulo on toinen asia, joka on sapettanut hirviporukoita. Kun metsästyksen alkua lykättiin, ehdittiin kuukauden mittaisen rauhoitusjakson jälkeen pyytää vain pari viikkoa ennen talventuloa.

Lumi pysyikin maassa kerralla ja tällä hetkellä lunta on jo niin paljon, että osa seurueista on lopettanut pyynnin ennen aikojaan. Metsäautotiet ovat tukossa paljosta lumesta, eikä niitä pitkin pääse metsästysmaille.

– Pyynti-intoa on vähentänyt selvästi se, että koiraa ei raskita laittaa metsälle tallautumisen pelossa, kun Simossa koiria on jäänyt hirvien tallomaksi, sanoo Tornion riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Markku Kasala.

Hänen mukaansa osa hirvenpyytäjistä on ottanut alleen sukset ja hirviä pyydetään nyt hiihtämällä ilman metsästyskoirien apua.

Koiran kanssa pyyntiä on haitannut myös pakkasen ja suojasään vaihtelu: kovaksi jäätynyt hangen pinta repii helposti metsästyskoiran jalat verille.

Vasoja säästetään vielä alkukaudesta

Lapin riistapiirissä uskotaan, että hirvenpyyntiin tehdyt aikamuutokset lisäävät valikoivaa pyyntiä ainakin alkukaudesta. Esimerkiksi Tervolassa pyrittiin välttämään jahtikauden alussa uroshirvien ampumista.

– Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aluksi pyydetään vain ylivuotisia naaraita ja uroksia, koska yhdessä liikkuvaa emää ja vasaa ei ole eettisesti hyväksyttävää ampua. Urokset säästämme aluksi ja päästämme ne tekemään tehtävänsä kiimarauhoituksen aikana, sanoa Tervolan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Kokkonen.