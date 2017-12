Merivesi voi nousta vaarallisen korkealle Vaasassa – odotettavissa jopa yli metrin nousu

Merivesi uhkaa nousta huomenna iltapäivällä vaarallisen korkealle erityisesti Vaasan ympäristössä. Merivesi voi kohota yli 120 senttiä korkeammalle. Myös Pietarsaaren kohdalla merivesi voi nousta korkealle.

– Syynä on voimakas matalapaine, joka meille on tulossa lännestä ja joka aiheuttaa muitakin varoituksia. Matalapaineen yhteydessä tuuli puhaltaa lounaasta sen verran voimakkaasti, että erityisesti Vaasassa pääsee merivesi nousemaan korkealle, Ilmatieteenlaitoksen meriasiantuntija Anniina Valtanen kertoo.

Tuulen ennustetaan (siirryt toiseen palveluun) puhaltavan alueella 19m/s. Mikäli ennusteet pysyvät ennallaan, voi merivesi aiheuttaa alavilla mailla paikoin tulvimista.

– Kaikista korkein varoitusraja Vaasan kohdalla on 130 senttiä, alin keltainen raja on 85 senttiä. Iltsellä on sellainen tuntuma, että tuskin tuo punainen raja ylittyy, että pysytään tuossa 85 ja 110 välillä, Valtanen kertoo.

Valtasen mukaan Vaasan edustan meriveden korkeutta on erityisen hankalaa ennustaa muun muassa tuuliolosuhteiden vuoksi.

– Huomenna aamulla ollaan jo vähän viisaampia, kun lähtee noi vedet nousemaan. Korkeimmillaan vedet on huomenna iltapäivällä 14-16 välillä. Odotettavissa on, että siitä ne lähtevät sitten aika nopeasti laskuun, Valtanen kertoo.