Kiitos kaupunkilaisten, Helsingin veistokset voivat hyvin jatkossakin – Kerro sinun suosikkiveistoksesi!

Helsingin puistoissa ja aukioilla on noin 270 kaupungille kuuluvaa veistosta. Julkisissa sisätiloissa on parisataa veistosta lisää, ja Helsingin taidemuseon kokoelma nostaa kokonaismäärään yhdeksään tuhanteen. Kuka niistä kaikista ehtii pitää huolta?

Monet meistä eivät ajattele aktiivisesti veistoksia, mutta ne toimivat taustoina muistoille. Niin historialliset kuin henkilökohtaisetkin tapahtumat ovat usein ankkuroituneet juuri tiettyihin paikkoihin ja niissä oleviin veistoksiin.

Niiden äärellä on vannottu rakkautta, erottu katkerasti, julistettu kapinaa ja juhlittu yhtenäisyyttä. Veistokset myös määrittelevät niitä ympäröivää tilaa jopa niin paljon, että joidenkin kaupunginosien luonne on saanut niistä vaikutteita. Niitä voisikin kutsua eräänlaiseksi kaupungin alitajunnaksi.

Top 5 haastavimmat ylläpitää 1. Tapio Wirkkalan puisto, Arabianranta – Tapio Wirkkalan puisto koostuu niin monesta osasta ja on kovassa käytössä, että jotain on aina hieman rempallaan. Asukkaiden aktiivisuus pitää kuitenkin kaupungin tahot hyvin tietoisena tilanteesta. 2. Urho Kekkosen muistomerkki eli Lähde, Hakasalmen puisto – Taru Tappola: ”Pari vuotta sitten sorsat keksivät, että allas on lämmitetty talvella. Seurauksena allas oli täynnä sorsan kakkaa ja sulkia, jotka tukkivat suodattimet ja lämmittimet lopettivat toimintansa. Siksi altaassa ei ole edelleenkään talvella vettä.” 3. Havis Amanda suihkulähde, Kauppatori – Koska kyseessä on suihkulähde ja sen ympärillä järjestetään monia kaupunkitapahtumia, Havis Amanda täytyy tyhjentää ja puhdistaa vähintään kerran viikossa kesällä. Itse patsas restauroitiin vuonna 2014 täydellisesti sen yhteydessä, kun sen ympärille oli rakennettu pieni hotellihuone. – Taru Tappola: “Ihmiset kohtelevat Mantaa yleisesti ottaen kauniisti, mutta siihen ei saa kuitenkaan kiivetä. Mikäli sille haluaa esimerkiksi laittaa jotain päälle, niin operaatioon pitää tilata nosturi ja siitä on hyvä olla yhteydessä meihin.” 4. Keisarinnankivi, Kauppatori ja Aleksanteri II:n patsas, Senaatintori – Sekä Keisarinnankivi, että Aleksanterin patsas sijaitsevat hyvin keskeisillä paikoilla, joissa on paljon tapahtumia. Niinpä molemmat ovat alttiimpia vahingoille. Ihmisillä on myös tapana istua niitä ympäröivillä ketjuilla, jotka eivät kuitenkaan kestä ylimääräistä painoa. – Olli Markkanen: ”Senaatintorin valaisimet ja sähköjohdot ovat hyvin vanhoja ja ne pitäisi uusia. Tori on kuitenkin rakennettu vanhan hautausmaan päälle, mikä tekee työstä varsin haastavaa.” 5. Öljysäiliö 468, Kruunuvuorenranta – Öljysäiliö 468:ssa ja monissa muissakin sen kaltaisissa kohteissa on nykyään tekniikkaa, kuten tietokoneita, ulkoympäristössä. Usein niiden yleisönäytökset järjestetään myös pimeän tultua eli syksyisin, jolloin herkkä teknologia tuppaa temppuilemaan.

Veistoksiin ei välttämättä kiinnitä huomiota myöskään siksi, että Helsingissä ne ovat yleensä puhtaita ja toimivat. Tämä ei tule kuitenkaan helpolla, sillä haasteita riittää: Helsingin vaihtelevat sääolosuhteet laittavat kovimmatkin materiaalit koetukselle, tekniikka ikääntyy, luontokappaleet haluaisivat käyttää veistoksia koteina ja ihmiset rikkovat veistoksia joko tahallisesti tai tahattomasti.

Jaettu vastuu

Vastuu veistosten ylläpidosta jakautuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan sekä taidemuseo HAMin välille. HAMin budjetti juokseviin kuluihin ja veistosten akuutteihin korjauksiin on noin 20 000 euroa vuodessa.

Kaupunkiympäristön pelkät vuosittaiset kulut taideteoksien puhtaanapidosta ovat noin 110 000 euroa vuodessa. Vesi, kaasu, sähkö ja muut juoksevat kulut ovat hyvin paikkasidonnaisia tietoja, eikä niistä ole erillistä vuositason budjettia, kertoo puistovastaava Pekka Engblom Kaupunkiympäristöstä.

Valaistuksesta vastaava, Helsingin kaupunkitekniikkayksikön päällikkö, Olli Markkanen on iloinen, että uusi teknologia mahdollistaa uusia kokeiluja, on ympäristöystävällisempää ja laskee kustannuksia:

– Sähkö on tietenkin yksi valaistuksen juoksevista kuluista. Ennen käytössä olivat purkauslamput, joiden tehot olivat noin 200–300 wattia eli vuotuiset ylläpitokustannukset olivat muutaman satasen. Nykyään käytössä on ledivaloja, joiden tyypillisin wattimäärä on kahdeksan, jolloin kahden heittimen sähkölasku vuodessa on yhteensä noin kahdeksan euroa.

Havis Amanda konservoitiin vuonna 2014 hotellihuoneen suojissa. Tina Lundan / Yle

Veistosten arvoa ei voi mitata rahassa

Markkanen haluaa myös muistuttaa, ettei veistoksiin kannata suhtautua pelkästään kuluina.

– Olisi aika tylsää, jos yleisillä paikoilla olisi vain nurmikkoa ja istutuksia. Me tarvitsemme julkisille paikoilla kaupunkitilaa jäsentäviä elementtejä ja mikä olisikaan siihen parempi kuin taide ja valo? Molempien käytöllä on hyvin pitkä historia Helsingissä.

Top 3 helpoimmat ylläpitää 1. Sibelius-monumentti, Sibeliuksen puisto – Taru Tappola: ”Vaikka monumentti onkin vierailluin veistos Helsingissä, sitä kunnioitetaan ja se on tehty erittäin kestävistä materiaaleista. Niinpä sen ylläpito on helppoa.” – Olli Markkanen: ”Näin ei ole kuitenkaan ollut esimerkiksi valojen osalta. Ennen monumentin valaisimet olivat alhaalla ja niitä väänneltiin. Tilanne on kuitenkin korjaantunut uuden tekniikan myötä. ” 2. Presidentti Kallion, Ståhlbergin ja Svinhufvudin muistomerkit, Eduskuntatalon ympäristö – Ne on tehty vahvoista materiaaleista ja niiden sijainti Eduskuntatalon läheisyydessä vähentää niihin kohdistuvaa ilkivaltaa. 3. Paavo Nurmen, Tahko Pihkalan ja Lasse Virénin patsaat, Olympiastadion – Myös nämä teokset on tehty kestävistä materiaaleista ja niitä kunnioitetaan, joten ne ovat helppohoitoisia. – Olli Markkanen: ”Saan edelleen toiveita Paavo Nurmen valaisemisesta, mutta se on itseasiassa jo valaistu piilotetulla ledillä. Alueen patsaat ovat muutenkin helppohoitoisia valaisun kannalta, sillä stadion toimii luontaisena valonlähteenä.”

Veistosten merkitystä kaupunkilaisille ilmentää esimerkiksi Oona Tikkaojan Unelma -teoksen tapaus. Alunperinkin siirrettäväksi suunniteltu teos muutti kalliolaisten vastustuksesta huolimatta vuonna 2013 Kannelmäkeen.

Julkistamisessa paikalla ollut Olli Markkanen veikkaa, etteivät kannelmäkeläiset ole antamassa teosta enää eteenpäin. Myös Taru Tappola on kuullut samaa.

– Teoksesta on tosiaan tullut paikallisille hyvin rakas. Voinkin luvata kannelmäkeläisille, ettei teosta siirretä sieltä enää pois ennen kuin eläkkeelle.

Kaupunkilaisten vahva tunneside veistoksiin on tärkeä myös niiden ylläpidon kannalta: Vastaavien henkilöiden olisi mahdotonta kiertää jatkuvasti kaikkia Helsingin satoja veistoksia, joten helsinkiläisten, ja muualtakin tulleiden, ilmoitukset vikatietojärjestelmään (siirryt toiseen palveluun) auttavat paikallistamaan ongelmat.

– Teidän apu on täysin korvaamaton, Markkanen toteaakin.

Mannerheimin ratsastajapatsas koki kovia Itsenäisyyspäivänä. Seppo Sarkkinen / Yle

HAMin kannalta ylläpidon kustannuksiin vaikuttaa eniten sattuma eli tapaukset, joissa jollekin veistokselle tapahtuu jotain odottamatonta. Tästä esimerkkinä itsenäisyyspäivänä sattunut erikoinen tapaus Mannerheimin ratsastajapatsaalla: Vaaleanpunaisen pakettiauton uutisoitiin (siirryt toiseen palveluun) (MTV) pysähtyneen aivan patsaan eteen, mutta HAMin suorittama tutkimus on paljastanut vaurioita patsaan jalustassa. He arvioivat jalustan korjauskustannusten nousevan 3000–4000 euron korville.

Top 5 kalleimmat ylläpitää Kaupunkiympäristölle suurimmat kulut vuositasolla aiheutuvat vesiteoksien huoltamisesta ja puhtaanapidosta ja levänpoistosta. Kaupunkitekniikan päällikkö Olli Markkasen viiden kalleimmat ylläpidettävän veistoksen lista näyttääkin siksi tältä: 1. Urho Kekkosen muistomerkki eli Lähde, Hakasalmen puisto – Kulut 35 000 € vuodessa. Pääsyynä altaan tarvitsema kaukolämpö 2. Torso eli Tähtitorninvuoren allas – Kulut 14 000 € vuodessa. Pelkät vesikulut ovat 10 000€ vuodessa, johtuu siitä, ettei altaassa ole vesikiertojärjestelmää. 3. Kuru, Tallinnanaukio – Kulut 14 000 € vuodessa. 4. Teetä kahdelle – Kulut 10 000 € vuodessa. 5. Fucus, Eiranranta – Kulut 8 000 € vuodessa. Vesikulut vain vajaa tonni, pumppaamon sekä kemikaaliautomatiikan tarkastus- ja huoltokäynnit 2 – 3 kertaa viikossa.

Veistoksille tehdään toki aika ajoin myös peruskorjauksia. Korjausoperaatioita joudutaan suunnittelemaan joskus useita vuosia, sillä rahoituksen suunnittelun lisäksi niistä aiheutuu muitakin järjestelyjä. Esimerkiksi Havis Amandan patsaan konservointi helpottui sen ympärille rakennetun huoneen takia, mutta kustannukset nousivat silti noin 10 000 euroon.

Snellmanin patsas konservoitiin sen sijaan kesällä 2005, mutta tarkemman ajankohdan sovittelussa meni aikaa. Patsas sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen pankin portailla, joiden läheisyydessä järjestettiin samana kesänä useita kansainvälisiä tapahtumia. Huputettu patsas ei olisi ollut erityisen edustava näky.

Sopivan korjausajankohdan löydyttyä Snellmanin patsaan konservointi maksoi työn laajuuden, materiaalien ja järjestelyjen vuoksi noin 25 000 euroa, HAMista kerrotaan.

