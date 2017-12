Betlehemin tähti oli konjunktio ja joulupallo kuvaa omenaa – Joulukoristeiden merkitykset katoavat, mutta lumo säilyy

Gävlen olkipukki on poltettu melkein joka vuosi. Tämä pukki on vuodelta 2015.

OLKIKORISTEET

Olkikoristeet kuuluvat osastoon perinteiset pohjoismaiset. Rukiin oljista on tehty muun muassa himmeleitä ja olkipukkeja. Himmelien historia ulottuu aikaan ennen kristinuskoa. Kristityt ottivat olkikoristeet omakseen ja himmeliä onkin kutsuttu Kristuksen kruunuksi. Olkien on katsottu kertovan siitä, että Jeesus syntyi tallissa olkien päälle.

Pukki on pohjoinen vuoden vaihtumisen ajan symboli. Pohjolan tunnetuin olkipukki on ruotsalaisen pikkukaupungin Gävlen jättipukki. Ensi kertaa vuonna 1966 pystytetty pukki on tuhopoltettu melkein joka vuosi. Esimerkiksi jouluna 2016 (siirryt toiseen palveluun)se roihahti tuleen vain muutama tunti avajaisseremonian jälkeen.