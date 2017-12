Mikä kyhmyjoutsenia vaivaa? Pelastuslaitos vei taas joutsenen hoitoon Helsingissä

Laajasalon läheisyydestä löydetty, heikossa kunnossa oleva kyhmyjoutsen on viety Korkeasaaren villieläinsairaalaan. Linnun kohtalo selviää lähipäivinä.

Helsingin pelastuslaitos sai tänään perjantaina kello kymmenen aikoihin eläimen pelastustehtävän Laajasaloon.

Ylipalomies Pekka Lähdetniemi löysi heikossa kunnossa olevan kyhmyjoutsenen hoipertelemasta Laajasalon sillan kupeesta, Herttoniemenrannassa sijaitsevan Tuorinniemen koirapuiston läheisyydestä.

Lähdetniemen mukaan joutsen yritti kävellen karkuun, eikä noussut siivilleen.

– Lintu liikkui niin verkkaisesti, että se oli helppo napata kiinni.

Lähdetniemi toimitti joutsenen Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Joutsenia on kuollut ja lopetettu

Pelastuslaitos on käynyt noukkimassa huonokuntoisia joutsenia samalta alueelta myös viime viikolla.

Joulukuun 14. päivänä Laajasalosta löydettiin yksi kuollut ja kolme huonokuntoista kyhmyjoutsenta.

Yksi elossa olevista linnuista vietiin Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalaan, mutta se lopetettiin siellä huonon kuntonsa vuoksi.

Muut kolme lintua toimitettiin Viikin yliopistolliseen eläinsairaalaan. Kaksi niistä oli vielä elossa, mutta nekin jouduttiin lopettamaan.

Eviran mukaan näiden lintujen terveydentilan heikkenemisen syyksi epäillään lyijymyrkytystä, sillä lintujen uskotaan syöneen lyijyhauleja.

Lyijyhaulien käyttö on kielletty Suomessa vesilintujen metsästyksessä.

Onko taas kyseessä lyijymyrkytys?

Korkeasaaren villieläinsairaalan eläintenhoitaja Andrea Kurten sanoo, että myös tänään löydetyllä joutsenella saattaa olla lyijymyrkytys, mutta asiasta ei vielä ole varmuutta.

– Linnulla on tasapaino-oireita. Se ei mielellään nouse seisomaan. Se voisi johtua lyijymyrkytyksestä.

Kurtenin mukaan linnulla on täysikasvuisen joutsenen valkoinen höyhenpeite. Hän arvelee, että lintu on naaras, koska se on pienikokoinen.

Kurten antaa joutsenelle nestemäistä ravintoa letkulla, jotta se voimistuisi.

Joutsen odottaa nyt eläinlääkärin tutkimusta. Jos linnun tila paranee lähipäivinä, se saattaa jäädä henkiin.

Mutta jos linnun tila huononee, se joudutaan lopettamaan. Jos näin käy, tämäkin lintu toimitetaan todennäköisesti Eviran tutkittavaksi.

Kurtenin mukaan tilanne ei kuitenkaan vaikuta täysin toivottomalta vielä.

– Toivoa on ehkä vähän, mutta huomenna nähdään, mihin suuntaan linnun tila on menossa.