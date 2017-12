Joulun menoliikenteen vilkkaimmat tunnit ohi – Liikennevirasto: "Ihmisillä joulumieltä ja malttia matkassa"

Pahoilta onnettomuuksilta on selvitty. Lauantaina uhkana on lumipyry.

Joulun menoliikenne on tänään sujunut rauhallisissa merkeissä koko Suomessa, kertoo Liikennevirasto. Liikennemäärät ovat olleet suurempia kuin normaalina talviperjantaina, mutta ruuhkilta ja pahoilta onnettomuuksilta on vältytty.

Esimerkiksi Helsingin ulosmenoteillä menoliikenne on näkynyt normaalia suurempina liikennemäärinä. Liikenne on kuitenkin ollut sujuvaa.

– Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että joulun menoliikenteen vilkkaimmaksi päiväksi ennakoitu perjantai on sujunut liikenteen osalta erinomaisesti. Ajokeli on ollut hyvä ja ihmisillä on selvästi joulumieltä ja malttia matkassa mukana, sanoi Liikenneviraston liikennekeskuspäällikkö Tuomas Komulainen tiedotteen mukaan.

Liikennevirastosta arvioitiin, että joulun menoliikenne näkyy teillä tavanomaista suurempina liikennemäärinä noin kello 18 asti. Liikenne jatkuu edelleen vilkkaana iltaan saakka.

Kuuden jälkeen illalla sattui onnettomuus Valtatie 4:llä, Palokassa Jyväskylästä pohjoisen suuntaan. Liikenneviraston mukaan (siirryt toiseen palveluun) yksi ajokaista on suljettu ja liikenne ruuhkautuu. Tilanne haittaa liikennettä Oulun suuntaan.

Liikenne jakautuu kahdelle päivälle – lauantaita uhkaa lumipyry

Tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Ossi Riikonen kertoi aiemmin iltapäivällä Ylelle, että vilkastuminen liikenteessä alkoi noin kello 13 aikoihin.

Liikennepäivystäjän mukaan tilannetta teillä helpottaa se, että menoliikenne jakautuu kahdelle päivälle: perjantaille ja lauantaille.

– Keli on suurimmassa osassa Suomea ihan loistava. Päätiet ovat sulia – toki alemmilta tieverkoilta löytyy liukkauttakin, hän arvioi perjantain liikennettä iltapäivällä.

Vilkkainta hetkeä liikennepäivystäjä odotti kello 16–17 aikaan liikenteeseen.

– Ja juurikin perinteisiin paikkoihin: kolmostie, nelostie ja viitostie, Riikonen sanoi iltapäivällä.

Kelin kohdalla tilanne on kuitenkin haastavampi Kuopion seudulla, sillä siellä sataa lunta.

– Itä-Suomi on luminen. Tilannetta toki seurataan. Urakoitsijat ovat varpaillaan ja olemme valmiita toimimaan.

Torstaina arvioitiin, että liikenne saattaa jonoutua etenkin Helsingistä pois johtavilla teillä Tampereen, Lahden, Porvoon ja Turun suuntaan.

Lauantaina tieliikennettä haitannee sakea lumipyry.

Joulun menoliikenne on alkanut rauhallisesti alueellamme. Isoilla väylillä ei vielä ruuhkia. Taajamissa liikennemäärät lisääntyneet. -Tc- pic.twitter.com/HMsWOrzVAz — Poliisi LänsiUusimaa (@LUpoliisi) 22. joulukuuta 2017

Pelti rytisi aiemmin Helsingissä – Poliisi: malttia liikenteessä

Helsingin sisääntuloväylillä tapahtui aamupäivällä useita liikenneonnettomuuksia. Pelastuslaitoksen mukaan kyse oli ainakin ulosajoista, jotka saattoivat johtua liukkaudesta.

Lahdentiellä Helsingin Viikin tienoilla tapahtuneessa ulosajossa kaksi ihmistä loukkaantui lievästi, kertoi palomestari Samuli Saarioinen. Saarioisen mukaan henkilöauto ajautui pientareelle ja päätyi katolleen.

Kolmostiellä eli Hämeenlinnanväylällä Helsingissä kuljettaja teki ajovirheen auringon häikäisyn seurauksena ja ajautui sen seurauksena tolppaan, pelastuslaitos kertoi. Kuljettaja loukkaantui lievästi ja hänet kuljetettiin sairaalaan tarkistettavaksi.

Palomestari Vesa Hyvönen arvioi kello 11:n jälkeen, että nollan paikkeilla oleva lämpötila on tehnyt ajokelin liukkaaksi Helsingin seudulla. Poliisi on kehottanut autoilijoita malttiin ja varovaisuuteen liikenteessä.

Juttua päivitetty klo 17.48: Lisätty Tieliikennekeskuksen viimeisimmät tiedot joulun menoliikenteestä.

Juttua päivitetty klo 18.30: Lisätty maininta onnettomuudesta, joka haittaa liikennettä nelostiellä Oulun suuntaan

