Muu elämä haittasi saunomista – mies hankki saunan, joka kulkee mukana myös Venäjälle: "Rajalla vain nauroivat"

Mistä on kyse? Jan Kyötikki pyrkii saunomaan vuoden jokaisena päivänä

Hän hankki liikkuvan saunan, jotta pystyy saunomaan myös reissatessaan karavaanarina

Vaunusauna on ollut mukana myös Venäjällä

Anjalan kylän keskustassa Kouvolassa sijaitsevan talon takapihalla seisoo asuntovaunu, joka on koristeltu jouluvaloilla. Katolla oleva piippu paljastaa, ettei kyseessä ole ihan tavallinen vaunu. Vaunu onkin oikeastaan sauna.

– Olen aina haaveillut tällaisesta, mutta oma aika ei riittänyt rakentamiseen. Sitten kuulin, että tällainen on myynnissä. Se on ollut nyt minulla vuoden verran, kertoo vaunun omistaja Jan Kyötikki.

Vaunusaunan oven takana on pukuhuone, josta aukeaa liukuovi saunaan. Kiukaan vieressä on iso vesisaavi, johon tulee letkusta kiukaan lämmittämää vettä. Sitä Kyötikki sekoittaa peseytymistä varten kylmään veteen pienessä ämpärissä, jossa on moottorilla toimiva pumppusuihku.

– Se säästää vettä verrattuna siihen, että kauhoisin vedet ämpäristä suoraan.

Sauna on sisustettu jääkiekkoseurojen löylymittareilla. Jan Kyötikki

Kyötikki pyrkii saunomaan ainakin kerran päivässä. Noin vuosi sitten mies tutki kirjanpitoaan ja huomasi, että hänellä oli ollut vuoden 2016 aikana yhdeksän saunatonta päivää. Vuonna 2015 niitä oli kertynyt 21.

– Molempina vuosina kolme saunatonta päivää tuli Kotkan meripäivien aikaan. Se taas johtui siitä, että olen joka vuosi majoittunut meripäiviksi matkailuautoon, jotta vältän taksijonot.

Siellä oli kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan talonmies saa saunoa tarvittaessa. Ymmärsin, että joka päivä. Jan Kyötikki

Asialle oli tehtävä jotain.

– Viime kesänä saunattomia päiviä ei tullut, koska vaunusauna oli mukana.

Vitsinä läpi rajalta

Puulämmitteisessä kiukaassa palavat briketit. Kun Kyötikki viskaa vettä vaunusaunan kiukaalle, löylyt ovat mainiot. Briketit ovat talviaikaan helpompia kuin koivuhalot.

Kyötikki tekee saunareissuja eri kokoisissa porukoissa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Viime kesänä Kyötikki matkasi vaunusaunansa ja ison halkolastin kanssa viikon reissuun Venäjälle ja Viroon.

– Venäjälle saa viedä 30 kiloa matkatavaraa. Ajattelin, että viikon polttopuista tulee Vaalimaan vastaisella raja-asemalla sanomista. Ei tullut. Vaunu meni vitsinä läpi rajalta. He vain nauroivat, että ai tällainen.

Jan Kyötikin vaunusaunan pukuhuoneessa mahtuu myös nukkumaan. Olli Törönen / Yle

Yleiset saunat käyneet tutuiksi Venäjällä

Kyötikki epäilee, että rajaviranomaisten suhtautuminen johtui hänen venäjäntaidoistaan ja ehkä myös siitä, että Kyötikki on työnsä puolesta paljon matkustavana viranomaisille tuttu. Hän on ammatiltaan tilausajokuljettaja.

Aikomuksena oli saunoa vaunussa Pietarin keskustassa, mutta tällä kertaa löylyt piti virittää Pietarhovin aidankulmalle.

– Meinasin viedä vaunun pääkadulle ja saunoa siellä. Olimme kuitenkin niin myöhään illalla liikkeellä, että se haave jäi toteuttamatta.

Meinasin viedä vaunun Pietarin pääkadulle ja saunoa siellä. Jan Kyötikki

Työmatkoilla saunaanpääsyn eteen joutuu joskus tekemään järjestelyjä.

– Reissuilla pitää aina katsoa, että hotellissa tai hotellihuoneessa on sauna. Käyn myös kylillä uimahallin saunoissa tai muissa yleisissä saunoissa.

Yleiset saunat ovat käyneet tutuiksi etenkin Venäjällä. Kyötikki kertoo, että esimerkiksi Viipurissa on toistakymmentä yleistä saunaa.

– Ne ovat vähän piilossa, kuten kaikki muukin Venäjällä. Pitää tietää paikat. Usein puhutaan, että suomalaiset ovat kovia saunojia, mutta saunakulttuuri on syvällä myös Venäjän yleisissä saunoissa.

Kyötikki kertoo, että hänen paras saunakokemuksensa onkin Pietarista. Siellä hän kävi yleisessä saunassa yhdessä valokuvaaja Juha Metson kanssa, joka on matkustanut paljon Venäjällä.

– Saunan pinnat olivat 1960–70-luvuilta, mutta saunan tunnelma ja löylyt olivat ihan käsittämättömän hyvät.

Venäläinen saunakulttuuri eroaa suomalaisesta muun muassa siinä, että saunassa ei juoda ollenkaan alkoholia. Saunajuomana on vesi tai tee.

Vaunu kuumenee jouluna

Kyötikin saunahimo alkoi jo nuorena, kerrostalokodissa Kotkan Karhuvuoressa. Saunavuoro oli lauantaisin, ja lisäksi hän kävi lenkkisaunassa keskellä viikkoa.

– Kun pääsin armeijan jälkeen 1990-luvun puolivälissä talonmieheksi Kotkan Vuorelankulmaan, siellä oli kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan talonmies saa saunoa tarvittaessa. Ymmärsin, että joka päivä.

Samaan aikaan Kyötikki pääsi töihin kuitulasia valmistavalle tehtaalle. Siellä tuli saunottua aina työvuoron jälkeen, jotta pölyt peseytyivät pois. Myöhemmin hankkimiinsa omakotitaloihin Kyötikki on tehnyt ensi töikseen saunaremontin. Nykyisessä kodissakin Kouvolan Anjalassa on sauna, joka lämpeni ennen vaunusaunaa päivittäin.

– Nyt vaunussa on niin hyvät löylyt, että se on pakko lämmittää joka päivä.

Joulupyhinä Kyötikki saunoo monta kertaa. Aattona hän oli poikansa luona Kotkan Tavastilassa, ja vaunusaunakin on tarkoitus lämmittää jouluna.

– Käyn ehkä myös yleisissä saunoissa Kouvolan Tykkimäessä ja Helsingissä.