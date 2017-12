Venäjän ja Britannian ulkoministerit tapasivat Moskovassa: "Suhteissamme on vaikea vaihe"

Iso-Britannian ulkoministeri Boris Johnson ja Venäjän ulkoministeri Segei Lavrov pyrkivät elvyttämään maiden viileitä suhteita perjantaina Moskovassa. Kyseessä oli Britannian ulkoministerin ensimmäinen vierailu Venäjälle viiteen vuoteen.

Uutistoimistojen mukaan Johnson toivoo yhteistyötä esimerkiksi globaaleissa turvallisuusasioissa, kuten Pohjois-Koreaan, Iraniin ja Syyriaan liittyvissä kysymyksissä.

Maiden tulisi myös tehdä yhteistyötä Venäjän ensi vuonna järjestämien jalkapallon MM-kilpailujen turvallisuusasioissa, Britannian ulkoministeri totesi.

Johnsonin mukaan on olemassa vahvaa näyttöä, että Venäjä on sekaantunut vaaleihin Saksassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Hän piti "surullisena tosiasiana", että maiden suhteissa on meneillään vaikea vaihe.

Lavrovin mukaan jotkut Johnsonin kommenteista olivat "aggressiivia ja loukkaavia", kertoo uutistoimisto Reuters. Hän ei täsmentänyt, mistä kommenteista oli kyse.

Reutersin mukaan Lavrov iloitsi, että saattoi sinutella Johnsonia.

Aiempi vierailu peruuntui

Boris Johnsonin oli määrä matkustaa Moskovaan jo viime huhtikuussa. Hän perui vierailun, koska Venäjä tuki Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallintoa.

Maiden välit viilenivät Britannian yrittäessä saada syytteeseen venäläisiä, joita epäiltiin Venäjän entisen vakoilijan Aleksandr Litvinenkon vuonna 2006 tapahtuneesta murhasta. Litvinenko kuoli Lontoossa säteilymyrkytykseen.

Britannia on myös puoltanut Venäjän vastaisia pakotteita, jotka sille määrättiin Itä-Ukrainan separatistien tukemisesta ja Ukrainalle kuuluneen Krimin valtaamisesta.

Lähteet: Reuters, AFP, STT