Bitcoinin arvo laski jyrkästi tällä viikolla – onko virtuaalivaluuttahuuma ohi?

Bitcoinin arvo on romahtanut tällä viikolla neljänneksen viime sunnuntain huipustaan, 19 500 dollarista. Perjantaina digivaluutan arvo kävi vajaassa 12 600 dollarissa, mutta nousi iltapäivällä takaisin 14 000:een verkon kauppapaikoilla.

Bitcoin-sijoittajat ovat saattaneet säikähtää keskuspankkien viime viikkojen varoituksia siitä, että virtuaalivaluutta on kupla. Lisäksi keskiviikkona hakkereiden kerrottiin iskeneen (siirryt toiseen palveluun) Youbit-kauppapaikkaan Etelä-Koreassa.

Myös joulun lähestymisellä (siirryt toiseen palveluun) voi olla vaikutusta. Sijoittavat keräävät voitot ja vetäytyvät lomalle juhlapyhiksi.

Brittiläisen Financial Times -lehden mukaan tunnelma Bitcoinin ympärillä on muuttunut (siirryt toiseen palveluun), huuma on haihtunut ja sijoittajat ovat alkaneet jännittää arvon romahtamista.

Virtuaalivaluutan kurssissa on nähty hurjia vaihteluja, mutta sen arvo on silti 14-kertaistunut vuoden aikana perjantain kurssilla mitattuna.

