Turistit poukkoilevat vaarallisesti Rovaniemen autoteillä

Rovaniemellä koetaan vaaratilanteita liikenteessä kun turistit kävelevät ajoteillä. Paksuihin haalareihin pukeutuneet matkailijat keskittyvät ydinkeskustassa suojateiden sijasta pulkkiin, moottorikelkkakypäriin ja muihin talviurheiluvälineisiin.

Myös Arktikumin kulmilla autoilijat ovat väistelleet kävelyreiteiltä eksyneitä. Rovaniemen kaupungin suunnittelupäällikkö Aku Raappana jalkautui testaamaan toimittajan kanssa kävelyreittiä ydinkeskustasta Arktikumiin. Kävely aloitetaan Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

– Suositeltavin reitti tästä on kävelykatua myöten Porokulmaan ja edelleen nelostien montun yli Lapinkävijäntielle ja Lapinkävijäntietä myöten alikäytävää Arktikumiin, Raappana ohjaa.

Porokulmassa eli Poromiehentien ja Koskikadun kulmassa on viralliset sinivalkoiset kyltit Korundiin ja Arktikumiin.

Johanna Sarjas / Yle

– Ovathan ne verrattain vaatimattoman näköisiä mutta ne nyt ovat ne viralliset kyltit, Raappana toteaa.

Suositeltu reitti vie Jääkäripuiston läpi. Puistossa on Ensio Seppäsen patsas Katkenneet kahleet. Puiston läpi kulkevalla polulla on tusinan verran toppa-asuisia turisteja. Lapset hyppivät hangessa ja vanhemmat vetävät pulkkia.

Johanna Sarjas / Yle

Reitti jatkuu lyhyen alikukukäytävän kautta. Nuori kiinalaispariskunta kuvaa alikulkukäytävän suulla opastekylttiä. Yhteistä kieltä ei löydy.

Nykyään Arktikumiin pääsee myös jokirannasta, toteaa suunnittelupäällikkö Aku Raappana. Johanna Sarjas / Yle

Alikulkukäytävän toisessa päässä ollaankin jo miltei Arktikumiin vievien portaiden yläpäässä eikä eksymisen vaaraa pitäisi olla.

Rovaniemen Kehitys oy asensi pari kuukautta sitten opastepylväitä, jotka johdattavat kävelijän rautatieasemalta keskustaan.

– Jos opastepylväät todella palvelevat niin miksi ei voisi ajatella samanlaisia pylväitä suosittuihin kohteisiin, aprikoi Raappana.

Jokivartta pitkin Arktikumiin

Aiemmin monet turistit eksyivät talvella kun ihmiset ohjasivat heitä kulkemaan kaunista jokivartta pitkin Arktikumiin.

– Siellä oli aiemmin umpikuja, lasiputken seutuvilta ei päässyt Arktikumiin ja ihmiset kahlasivat hangessa ajotielle. Se oli todella vaarallista.

Nyt lasiputken takaa on pääsy Arktikumiin. Reitti on hyvin aurattu ja Arktikum on myös viitoittanut sen. Viitassa on museon aukioloajat.

Johanna Sarjas / Yle

Kiinassa erilainen liikennekäyttäytyminen

Erityisesti aasialaisten väitetään haahuilevan autoteillä. Lapin yliopiston Kiinan kulttuurin ja yhteiskunnan professori Matti Nojonen pitää Kiinan liikennekulttuuria yleisellä tasolla kehittymättömämpänä kuin suomalaista. Suurkaupungeissa ihmiset ovat kuitenkin tottuneet samanlaisiin sääntöihin kuin Suomenkin kaupunkilaiset.

– Esimerkiksi Shanghaissa ja Pekingissä ihmiset ovat tottuneet kaupunkiliikenteeseen. Käyttävät suojateitä ja liikennevaloja totellaan, sanoo Nojonen.

Lapissa on kiinalaisille lisähaasteena talvikelit.

– Eivät kaikki osaa kävellä liukkaalla, puhumattakaan että osaisivat ajaa liukkaalla.

Sekä Nojonen että Raappana vertaavat turisteja poroihin.

– Lappilaisethan ovat tottuneet varomaan poroja. Se on sama tilanne kun näkee turistin tiellä, se on merkki siitä, että nyt pitää hidastaa vauhtia, sanoo Raappana.