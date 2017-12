Lumi on kuin vahva magneetti – kansainvälinen matkailu kasvaa kiihtyvällä vauhdilla Lapissa

Mistä on kyse? Suomen Lappiin ja Kuusamoon lentää tällä talvikaudella kuutisensataa tilauslentoa eri puolilta Eurooppaa.

Kuusamossa tilauslentojen määrä on lähes tuplaantunut kuluvan joulukuun aikana vuoden takaisesta. Kuusamoon lentää 36 tilauslentoa ennen joulua.

Kuusamoon avattiin lauantaina 23.12. reittilento Saksan Frankfurtista.

Lontoon luoteispuolella sijaitsevan Oxfordin vihreästä maisemasta on lyhyt matka talven ihmemaahan. Noin 600 charter-lennosta Suomen Lappiin on kuluvan talven aikana mistä valita: Parin tunnin lento ja Britannian vihreys on vaihtunut Pohjois-Suomen puolimetrisiin nietoksiin ja tykkypuiden uljauteen.

– Tämä maisema. Sitä olemme kuvanneet ja kokeneet, huokaisee Rukalle joulunviettoon saapuneen suomalais-brittiläisen Nenonen-Millarin perheen äiti Taija Nenonen.

Kuusamoon ja Lappiin lentää talven aikana noin 600 charter- eli tilauslentoa. Lisäksi Finnair on lisännyt reittilentoja Lappiin huomattavan määrän täksi talveksi. Ja lisälentoja on luvassa myös talvikaudelle 2018–2019. Lapista pääsee tällä hetkellä reittilennoilla muun muassa Lontooseen ja Pariisiin.

Tilauslentoja Kuusamoon saapuu joulukuun aikana 36. Vuosi sitten vastaavana aikana lentoja oli 19.

Lufthansa avasi reitin Kuusamoon

Kuusamossa koettiin matkailussa historiallinen hetki jouluaaton aattona iltapäivällä, kun Lufthansan reittilento laskeutui ensimmäistä kertaa Kuusamon lentokentälle. Lentoyhtiö kuljettaa matkustajia reittilennolla pitkälle kevättalveen Frankfurtin ja Kuusamon välillä viikoittain.

– Olemme kiinnostuneita jatkamaan reittilentoja Kuusamoon myös ensi talvena. Tämän talven lennot Frankfurtista Kuusamoon kertovat paljon mitkä ovat mahdollisuutemme jatkaa reitillä myös tulevaisuudessa.

Luftansa avasi reittiliikenteen Kuusamoon lauantaina joulun aaton aattona. Matkustajia oli vastassa muun muassa poro. Ensio Karjalainen / Yle

– Erityisellä kiinnostuksella tarkkailemme miten kansainväliset matkailijat muualta maailmalta löytävät Frankfurtissa tälle lennolle, sanoo Lufthansan myyntipäällikkö Christopher Zimmer.

Zimmerin mukaan matkailijoiden kiinnostus alkaneelle reitille on ollut hyvä. Lauantaina Kuusamoon laskeutunut Lufthansan Airbus-kone oli täynnä matkustajia.

– Se on hyvä merkki. Saksalaisten kiinnostus Lappia kohtaan on melko hyvä tällä hetkellä, Zimmer toteaa.

Ruka-Kuusamo matkailun toimitusjohtaja Mats Lindfors laskee, että ulkomaalaisten osuus alueen matkailijamäärissä kasvaa tänä vuonna jopa 30–50 prosenttia edellisivuodesta.

– Meidän tavoite on saada Frankfurt–Kuusamo-reittilento ympärivuotiseksi, Lindfors sanoo.

Lumi on hyvä myyntivaltti

Nenosen perhe on suunnitellut joululomaa Suomen Lappiin jo vuosikausia. Nyt se on toteutunut. Perhe viettää kahden viikon joululoman Rukalla.

– Olemme ensimmäistä kertaa Lapin lumilla. Kokemus on ollut koskettava. Erityisesti meidän kolme poikaa ovat nauttineet lumisesta luonnosta valtavasti, Taija Nenonen sanoo.

– Lasketteleminen rinteessä on ollut aivan mahtavaa, parasta toistaiseksi, perheen nuoriherra Niko toteaa.