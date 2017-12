"Ukki, saunaan et sitten koske" – yli satavuotiaaseen saunaan kannetaan puut ja vedet jatkossakin

Sauna on paikka, jossa voi rauhassa miettiä asioita myös jouluna. Osa saunojista saa nauttia yli satavuotiaan saunan lempeistä löylyistä.

Loppi

Kantatie 54:llä ei ole lunta nimeksikään. Rapa roiskuu. Lopen kohdalla kun kääntyy pienemmälle tielle ja vielä vähän pienemmälle, ollaan kantatien kupeessa, mutta aivan toisenlaisessa maisemassa. Lunta riittää pihassa puhtaan valkeana. Tuntuu ja näyttää joululta.

Tupa ja pihasauna kurkistavat lumen keskeltä joulunpunaisena. Keskellä pihaa on lampi, jossa näin talvisin on avanto kastautujia varten.

Jos on paikalla ikää, niin sitä on saunallakin jo yli sata vuotta. Savu leijailee levollisesti piipusta, kun Veikko Gröhn lisää puita kiukaan pesään.

Vaikka sauna on iäkäs, sen mustanpuhuva, puulämmitteinen kiuas on nykyaikaa. Gröhn sanoo, että siinä olikin omat kommervenkkinsä valita vanhalle saunalle sopiva kiuas. Se ei saanut olla liian iso ja tehokas, jotta löylyt eivät olisi äityneet liian kipakoiksi.

Pihasaunaan pääsee vasemmanpuoleisesta ovesta. Toinen ovi vie pieneen huoneeseen, joka on valjastettu vanhojen esineiden museoksi. Tiina Kokko / Yle

Veikko ja Sirpa Gröhnille sauna, talo ja koko tontti siirtyivät yli 30 vuotta sitten. Talossa asui sitä ennen Sirpa Gröhnin työkaveri yhdessä tätinsä kanssa. Kaksikolle alkoi käydä ylivoimaiseksi pitää taloa ja sen ulkorakennuksia kunnossa.

Viimeinen pisara oli, kun saunan päreistä tehty katto tipahti pukuhuoneen kohdalta sisään, kertoo Veikko Gröhn.

– He silloin totesivat, että ei heillä enää voimat riitä.

"Loikoilen tuolla lauteilla"

Entiset asukkaat halusivat myydä paikan ihmisille, jotka eivät pistä rakennuksia matalaksi ainakaan heidän elinaikanaan. Gröhnit olivat käyneet kylässä muutaman kerran, ja heihin asukkaat ottivatkin yhteyttä.

Pitkään ei tarvinnut miettiä, kun Lopen mökistä tuli Gröhnien oma.

Gröhnit asuvat Hyvinkäällä. Sieltä ei ole pitkä matka Lopelle, joten pariskunta viihtyy mökillä usein. Myös moni joulu on vietetty Lopella. Aina on myös sauna lämmennyt.

Sirpa tykkää vähän miedommista löylyistä, niin istuskellaan ja saunotaan rauhassa. Veikko Gröhn

Niin lämpeää tänäkin jouluna. Tällä kertaa Sirpa ja Veikko ovat kahdestaan.

– Sirpa tykkää vähän miedommista löylyistä, niin istuskellaan ja saunotaan rauhassa. Sirpa lähtee sitten mökille sisälle. Useimmiten minä jään tänne.

– Sitten loikoilen tuolla lauteilla ja otan kovempia löylyjä välillä. Käyn uimassa. Jos mitään hirveätä kiirettä ei ole, voi mennä tuntikin täällä lisäaikaa, ja sitten menen sisälle.

"Ainakin täällä on hyvät löylyt"

Saunan seinähirret ovat 1800-luvulta peräisin olevasta, puretusta riihestä. Nykyinen sauna on nähnyt päivänvalon 1900-luvun alkupuolella. Vanhoja yli satavuotiaita saunoja Suomessa riittää. Tietoja niistä on kerännyt tänä vuonna Suomen Saunaseura (siirryt toiseen palveluun).

Gröhnien saunassa viihtyvät omat lapset, lastenlapset, muut läheiset, sukulaiset ja vieraat.

– Ainakin täällä on hyvät löylyt, Veikko Gröhn naurahtaa.

– Niinhän kaikki kehuu omaa saunaa, saunanlämmittäjä hieman toppuuttelee kehujaan.

Pukuhuoneesta näkee saunaan. Saunasta virtaa lämpöä aukon kautta pukuhuoneeseen. Tiina Kokko / Yle

Saunaan tullessa pidempi ihminen joutuu hieman kumartamaan, ettei löisi päätään pihasaunan ovenkamanaan. Oven vasemmalla puolella on viehättävä pukuhuone, jonka seinässä on aukko. Siitä näkyy löylyhuoneen puolelle.

Samaisesta aukosta virtaa lämmintä ilmaa pukuhuoneeseen, kun sauna on lämmin. Aukossa päivystää kaksi tonttua.

Itse löylyhuone on yllättävän tilava. Tummanpuhuva hirsi on saanut seurakseen puolipaneelin ja lautalattia on venelakalla maalattu ruskeaksi.

Lapsenlapsilta tuli määräys

Sähköt saunassa olivat jo silloin, kun Gröhnit ryhtyivät paikkaa isännöimään. Nykyajasta kielivät sähköjen lisäksi kiuas ja peltikatto. Muuta modernisaation elementtejä saunaan ei tule, vaikka itse mökki on liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkostoon.

Siihen aikaan kun perusmökkiä remontoitiin, tuli lapsenlapsilta määräys.

– Ukki, saunaan et sitten koske. Täällä pitää olla tällä tavalla, että puut ja vedet kannetaan. Ja kun ne ovat tulossa kylään, niin kyllä sieltä Jonne-poika ilmoittaa monta kertaa, että voisitko ukki lämmittää saunan jo valmiiksi. Se on heille tärkeä.

Yli satavuotiaan saunan yli satavuotias pukuhuone. Tiina Kokko / Yle

Jonnen tapaan suurelle osalle suomalaisista sauna on olennainen osa arkea ja juhlaa. Suomessa on kolmisen miljoonaa saunaa. Voi vain arvailla kuinka monta tarinaa, iloa ja murhetta lauteilla on kerrottu.

Veikko Gröhn muistaa erään kerran, kun ystäväpariskunta tuli illalla kylään. Miehen isä oli juuri kuollut, ja missä muualla kuin saunan lauteilla oli oiva paikka muistella edesmennyttä isää.

– Hän halusi kertoa isästään, muistella isää. Niin se aika meni. Se koko yö. Aamulla puoli seitsemän aikaan huomattiin, että yö meni saunoessa. Välillä istuttiin lauteilla, välillä ulkona. Lisättiin muutama puu ja hänellä oli kerrottavaa.

– Minä luulen, että se oli hänelle hyvä. Ja oli se minullekin, koska se oli kunniatehtävä kuunnella hänen muistelujaan.

Ikävä mökille

Sirpa Gröhn sanoo ikävöivänsä Lopen mökille, jos hän on ollut sieltä kauan poissa. Äskettäin pakko saneli mökkivierailuille parin kuukauden tauon.

– Oli oikeasti ikävä. Ja sitten kun tuli tänne, mä sanoin, että ei täältä voi olla joulua pois.

Sirpa Gröhn mökin keittiössä. Tiina Kokko / Yle

Niinpä Lopen mökin ikkunoista loistaa tänäkin jouluna valot. Tontut, kynttilät, luistelevat lumiukot, laukkaavat porot, ikkunasta ulos lintulaudalle tähyilevät punatulkut ja muut joulukoristeet ovat löytäneet paikkansa.

Ja tietenkin pihasaunan kiukaan pesään syttyy tuli, kun aattoilta alkaa hämärtää.