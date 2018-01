HIFU-ultraäänihoito poistaa kasvaimia ilman kirurgiaa tai sädehoitoa – apua luvassa muun muassa lapsettomuudesta kärsiville

Suomen ainoa HIFU-laite on Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Noin 40 potilasta on jo hoidettu.

Ultraäänellä toimiva hoitomenetelmä HIFU antaa uusia mahdollisuuksia kasvainten hoitoon. Menetelmällä voidaan hoitaa hyvän- ja pahanlaatuisia kasvaimia ilman kirurgiaa ja säteilyä.

Maamme ainoa HIFU-laite on Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Fyysikko ja tohtorikoulutettava Teija Sainio on tiiviisti mukana hoidoissa, sillä hän tekee väitöstutkimusta. Sainio mittaa kasvainten ominaisuuksia ja tutkii, miten hoitotulokset riippuvat kasvainten ominaisuuksista. HIFU-laite liitetään magneettikuvauslaitteen yhteyteen.

– Potilas laitetaan makaamaan HIFU-laitteen päälle. Sitten hänet työnnetään magneettikuvausputkeen. Otamme koko ajan kuvia ja seuraamme, miten lämpötila nousee kudoksessa, kertoo Sainio.

Hifu-laite asennetaan mogneettikuvauslaitteen yhteyteen. Minna Rosvall / Yle

Periaatetta voisi verrata auringonsäteiden kohdentamiseen suurennuslasin avulla.

– Ultraäänen energia vaimenee ja energia siirtyy kasvaimeen. Kun lämpötila nousee tarpeeksi, kudos menee kuolioon. Kasvain poistuu vähitellen.

Hoitoa on annettu keväästä 2016 asti noin 40 potilaalle. Maailmalla laitteita on yli 200 ja niillä on tehty 20 000 hoitoa. Potilaita tulee Turkuun eri puolilta Suomea koko ajan lisää.

Lapsettomuushoidoista saatu hyviä kokemuksia

Tähän mennessä Tyksin HIFU-laitteella on hoidettu hyvänlaatuisia kohtu- ja luukasvaimia sekä luuetäpesäkkeitä. Kuvantamiskeskuksen ylilääkäri Roberto Blanco Sequeiros on toiveikas hoidon suhteen. Hän kertoo, että HIFU soveltuu myös eturauhasen ja aivojen hoitoon.

HIFU on yksi tapa parantaa mahdollisuuksia saada lapsia, jos lapsettomuuden syy on hyvänlaatuinen kohtukasvain. Gaber Komar

– HIFU on erittäin käänteentekevä hoito siinä mielessä, että se mahdollistaa täysin kajoamattoman hoidon. Potilaaseen ei tule minkäänlaista haavaa, kertoo Sequeiros.

Erikoislääkäri, radiologi Gaber Komar kertoo hyviä uutisia lapsettomuudesta kärsiville. Tosin hän on varovainen arvioissaan.

– Meillä on aika lyhyt seuranta-aika näissä hoidoissa. HIFU on yksi tapa parantaa mahdollisuuksia saada lapsia, jos lapsettomuuden syy on hyvänlaatuinen kohtukasvain. Meillä on ollut hoidossa muutamia potilaita, joiden kohdalla hoito on vaikuttanut raskauden alkamiseen, kertoo erikoislääkäri Komar.

Luukasvainpotilas sai avun särkyyn

Juha Heinon särkevä sääri hoidettiin HIFU-hoidolla. Luukasvaimen aiheuttama kipu poistui.

Jalka pysyi ehjänä eikä tarvinnut rikkoa mitään pintoja. Juha Heino

– Ensimmäisellä viikolla sain kipulääkitystä. Sen jälkeen jalassa ei ollut kipuja. Pystyin liikkumaan normaalisti jo samana päivänä, kun toimenpide tehtiin.

Uusi hoitomuoto ei pelottanut.

– Ympärilläni olevat ihmiset olivat enemmän ihmeissään menetelmästä. Hyvä, ettei tarvinnut leikata. Jalka pysyi ehjänä eikä tarvinnut rikkoa mitään pintoja, kiittelee Heino.

Sädehoitoa vai ultraa?

Voitaisiinko esimerkiksi sädehoitoja vähentää uuden hoitomuodon ansiosta? Fyysikko Teija Sainio arvioi, että molempia hoitoja voidaan antaa rinnakkain. Ultraäänihoito ei ole haitallista. Ultraääntä käytetään muun muassa sikiöiden kuvantamisessa.

Erikoislääkäri, radiologi Gaber Komar ja fyysikko Teija Sainio tarkastelevat Hifu-hoidon kulkua. Minna Rosvall / Yle

– Sädehoidossa annetaan säteilyä, mikä on sinänsä haitallista. Tässä hoidossa ei anneta haitallista säteilyä ollenkaan. Kun kasvaimeen annettu säteilyannos on tullut täyteen, sitä ei voi antaa lisää. Siinä vaiheessa voidaan antaa vielä HIFU-hoitoa ja useampaan kertaan, kertoo Sainio.

HIFU-hoitoonkin liittyy tietenkin joitakin riskejä.

– Tässä hoidossa voi tulla iholle palovamma. Se on kuitenkin helposti vältettävissä, kun suunnitellaan tarkasti, mihin kohtaan hoitoa annetaan. Hoidon voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa ennen kuin tulee mitään komplikaatioita, kertoo Sainio.

Tutkimusta tarvitaan lisää

Fyysikko Teija Sainio muistuttaa, että HIFU-hoito on kehittyvä hoitomuoto, joka vaatii siis vielä lisää tutkimusta.

Kasvaimen sijainnin täytyy olla ultraäänen saavutettavissa siten, että ympäröivä terve kudos ei vahingoitu. Teija Sainio

– Tällä hetkellä ei aina saavuteta ihanteellisinta hoitotulosta, sillä hoitotulos riippuu kasvaimen ominaisuuksista eli siitä, miten hyvin kasvainkudos lämpenee ultraäänen vaikutuksesta. Lisäksi HIFU-hoidolla ei voida tällä hetkellä vielä hoitaa kaikkia kasvaimia. Kasvaimen sijainnin täytyy olla ultraäänen saavutettavissa siten, että ympäröivä terve kudos ei vahingoitu, kertoo Sainio.