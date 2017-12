Viron poliisilla omalaatuinen joulukorttikampanja – lähetti kortteja sadoille rattijuopoille ja ylinopeutta ajaneille

Liikenteessä kuolleiden määrä on laskenut Virossa viime vuosina tasaisesti. Korttikampanja on yksi keino liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Virossa poliisi on muistanut osaa autoilevista kansalaisista joulun alla lähettämällä autoilijoille kaikkiaan 700 postikorttia. Kyse ei kuitenkaan ole mistään tavanomaisista joulun ajan postikorteista kuusineen, tonttuineen tai pukkeineen, vaan niiden sijaan korteissa on kuvia auto-onnettomuuksista ja tilastoja tieliikenteen turmista.

Kortteja on lähtenyt kuljettajille, joilla on taustallaan vähintään viisi liikennerikkomusta vuoden ajalta. Yleisimpiä näistä ovat ylinopeutta ajaminen tai rattijuoppous. Poliisin harras toive on, että joulukortin saaja miettisi jatkossa tarkemmin liikennekäyttäytymistään.

– Liikenteessä on kuollut tänä vuonna yli 40 ihmistä, kerrotaan kortissa.

Kortissa syytetään säännöistä piittaamattomien kuljettajien aiheuttavan liikennekuolemien ohella yli 1 300 ihmisen loukkaantuminen Virossa liikenneturmissa vuosittain. Kortissa vaaditaan vastaanottajaa tekemään kaiken voitavan, jotta tiet olisivat turvallisia.

– Usko meitä, perheesi ja ystäväsi toivovat samaa, poliisi vetoaa.

Viron poliisi on lähettänyt mustiksi korteiksi kutsuttuja joulukortteja vuodesta 2011 alkaen. Kortit ovat yksi keino, jolla maa toivoo parantavansa liikenneturvallisuutta.

Liikenteessä kuolleiden määrä on laskenut Virossa viime vuosina. Vuonna 2015 liikenteessä kuoli maan tilastoviranomaisen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 67 ihmistä, kun vuonna 2011 luku oli 101.

Myös rattijuopumusten määrä on vähentynyt. Vuonna 2007 rattijuoppoja tavattiin lähes 18 000, kun tänä vuonna luku on tähän mennessä ollut 6 100.

Korttikampanjasta on uutisoitu monissa virolaisissa verkkolehdissä, muun muassa Postimees-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Tänavu saab politseilt musta jõulukaardi 700 liiklusrikkujat https://t.co/VsQNAlyOGv — Delfi (@Delfi_Uudised) 21. joulukuuta 2017

