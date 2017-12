Enemmän kuin jalkapalloklubi – FC Barcelona on Katalonian itsenäisyysliikkeen kulmakivi

Vajaat satatuhatta FC Barcelonan kannattajaa tuijottaa kelloa. Kun ottelua on pelattu tasan 17 minuuttia ja 14 sekuntia, FC Barcelonan ja Real Madridin pelaajat alkavat vilkuilla katsomoon.

Pillinvihellykset eivät enää kuulu, valmentajien huudot vaimenevat. Lokakuussa 2012 Barcelonan Camp Nou -jalkapallostadionille mahtuu vain yksi ääni.

Independencia! Independencia!

Mielenilmauksen ajankohta ei ole sattuma. Se on johdettu vuodesta 1714, jolloin katalonialaiset katsovat hävinneensä itsenäistymissodan.

Reilut 300 vuotta myöhemmin uusi sota on nyt käynnissä Madridin keskushallinnon ja Katalonian aluehallinnon välillä. Taistelun kärkijoukoissa on jalkapalloseura FC Barcelona, jota edesmennyt kirjailija Manuel Vázquez Montalbán kutsui ”armeijaksi ilman aseita”.

Tämä joukko kohtaa lauantaina Madridissa pääkaupungin ylpeyden, Real Madridin.

Maailman suosituinta kuunnellaan

FC Barcelona sanoo olevansa neutraali sen suhteen, pitäisikö katalonialaisten valita itsenäisyys. Tämän ymmärtää. Kysymys itsenäistymisestä jakaa katalonialaisia. Yhdestä asiasta jalkapalloseura on kuitenkin pitänyt ääntä: Katalonialaisilla tulee olla oikeus äänestää omasta itsenäisyydestään.

Tämä viesti ei ole miellyttänyt Madridin keskushallintoa, joka julisti lokakuisen itsenäisyysäänestyksen laittomaksi. Espanjan kannalta FC Barcelona on kiusallinen joukkue: Kun sen jäsenet ottavat johonkin kantaa, heitä kuunnellaan.

Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes laski viime vuonna (siirryt toiseen palveluun), että ”Barçalla” on 145 miljoonaa seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Tämä luku tekee siitä maailman suosituimman urheilujoukkueen. Vertailun vuoksi: yhden keskikokoisen eurooppalaisen maan jalkapalloseuralla on enemmän seuraajia kuin kaikilla Yhdysvaltojen amerikkalaisen jalkapallon liigan NFL:n joukkueilla yhteensä. FC Barcelonan motto ”enemmän kuin klubi” on totta.

Raha yhdistää

FC Barcelonan poliittisuus ja merkitys katalonialaisille on pitkä tarina, jonka juuret ulottuvat Francisco Francon aikaan. Franco hallitsi Espanjaa vuoden 1936 sisällissodasta vuoteen 1975 saakka.

Näinä vuosina Madridin keskushallinto pyrki kaikin keinoin kitkemään pois katalonialaisen kulttuurin. Kun kieli, tavat ja perinteet kiellettiin, jäljelle jäi jalkapallo. Francon aikana monet FC Barcelonan kannattajat näkivät Real Madridin edustavan Espanjan keskusvaltaa. Osa näkee yhä vieläkin.

Kukaan ei tiedä, tuleeko Kataloniasta jonain päivänä itsenäinen. Paljon on kiinni rahasta. Mikäli vauras Katalonia ja Madrid pääsevät sopuun alueen taloudellisesta asemasta, jonkinlainen kompromissi itsenäistymisen ja yhteensulauttamisen välillä on todennäköinen.

Rahalla on merkitystä myös pelikentillä. Itsenäistyi Katalonia tai ei, FC Barcelona tulee todennäköisesti jatkamaan Espanjan kansallisessa jalkapallosarjassa. Arviolta 70 prosenttia liigan kaupallisesta arvosta kun on sidottu Real Madridiin ja FC Barcelonaan.

Tästä rahasammosta tuskin kukaan haluaa luopua, jännityksestä nyt puhumattakaan.

