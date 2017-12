Herätys: Applea syytetään iPhonen hidastamisesta, joulukoristeiden lumo säilyy ja myräkkä liikkuu Suomen yli

Apple haastettiin puhelimien tahallisesta hidastamisesta

Yhdysvalloissa joukko iPhone-puhelinten omistajia on nostanut kanteen Applea vastaan. Apple on juuri myöntänyt, että sen päivitykset ovat hidastaneet tarkoituksella vanhempia iPhone-malleja. Applen mukaan sen pyrkimyksenä oli parantaa laitteiden käyttöikää ja maksimoida vanhentuvien akkujen toimintakyky.

Lahjakortit ovat käyneet tänä jouluna hyvin kaupaksi

Perinteinen joulun tavaralahja on saanut kilpailijan lahjakortista, joka on erityisesti nuorten mieleen. Lahjakortteja myydään joulun alla yhä enemmän. Joissakin myymälöissä vuotuinen myynnin kasvu on ollut jopa 20 prosenttia. Kaupalle lahjakortti on kätevä maksuväline, sillä maksu saadaan etukäteen ja ostettava lahjatuote tai -palvelu on varmasti asiakkaalle mieluinen.

Rahastussyytökset ravistelevat urheilupeleistään tunnettua jättiyhtiötä

Joulun lahjapaketista paljastuva FIFA- tai NHL-peli tietää monelle kilpailuhenkiselle rahanmenoa. Maailman suurimpiin lukeutuvaa peliyhtiötä Electronic Artsia (EA) on viime aikoina arvosteltu ankarasti peleissä käytetystä ansaintalogiikasta. Kritiikki on herätellyt sekä pelaajia että pelitaloja punnitsemaan, kuinka pitkälle nykyisiä liiketoiminnan malleja voidaan venyttää.

Joulu tulla jolkottaapi – joulukoristeiden lumo säilyy

Jouluun on enää yksi yö ja monen kodin kruununa kimmeltää kynttilää, tähteä ja monenlaista muuta joulukoristetta. Jutussamme totta ja tarua kymmenen suositun joulukoristeen historiasta.

Joulumyräkkä liikkuu Suomen yli lauantaina

Lauantaina Suomen yli pyyhkäisee matalapaine, jonka yhteydessä saadaan sateita ja puuskaista tuulta. Ajokeli muuttuu paikoin erittäin huonoksi. Lue lisää osoitteesta yle.fi/saa.