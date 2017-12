Joulun menoliikenne sujunut toistaiseksi rauhallisesti vaikeasta säästä huolimatta

Joulun menoliikenteen toinen päivä on sujunut toistaiseksi rauhallisesti, vaikka lumisade on tehnyt ajokelistä paikoittain erittäin huonon.

– Olosuhteisiin nähden liikenne on sujunut hyvin, aamun mittaan liikenne on pikkuhiljaa vilkastunut. Paikoitellen keli on hiukan haastava, erityisesti keskisessä Suomessa, Oulun seudulla ja Kemi-Tornio-suunnalla on tullut aika reippaasti tullut lunta, kertoo tieliikennepäivystäjä Osmo Peltonen Tampereen tieliikennekeskuksesta.

Peltosen mukaan tiellä on sattunut joitakin pieniä onnettomuuksia, esimerkiksi rekan ulosajoja. Parkanossa sattui henkilöautojen nokkakolari varhain lauantaiaamuna. Kolarissa loukkaantui kaksi ihmistä.

Peltonen arvioi, että lauantaina joulun vilkkain menoliikenne taittuu kello 14 mennessä.

– Huomenna varsinainen menoliikenne on varsin pientä. Liikenne painottuu taajamaliikenteeseen, varmaan kauppaliikennettä ja asiointiliikennettä enimmäkseen.