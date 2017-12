Melbournen päälleajosta syytteet 18 murhan yrityksestä

Melbournen kaduille on lähetetty ylimääräisiä poliisipartioita joukkopäälleajon jälkeen.

Australiassa on nostettu syytteet Melbournessa torstaisesta päälleajosta. Citymaasturilla väkijoukkoon vilkkaassa risteyksessä ajanutta miestä syytetään 18 murhan yrityksestä.

Lisäksi mies sai syytteen henkeä vaarantavasta toiminnasta. Päälleajossa loukkaantui 19 ihmistä.

Poliisin mukaan kyseessä on Afganistanista pakolaisena Australiaan tullut 32-vuotias mies, jolla on ollut huume- ja mielenterveysongelmia. Syytetty on määrätty mielentilatutkimukseen. Poliisi ei usko, että päälleajo liittyisi kansainväliseen terrorismiin.

Tammikuussa Melbournessa kuoli kuusi ihmistä, kun mies ajoi heidän päälleen autolla. Poliisin mukaan siinäkään tapauksessa ei ollut kyse terrorismista.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on käytetty ajoneuvoja terrori-iskuissa useita kertoja viime vuosina. Monissa tapauksissa ääri-islamistinen terroristijärjestö Isis on väittänyt tehneensä iskun.

Uutista on päivitetty klo 11.25: Tarkennettu syytteitä ja lisätty tieto loukkaantuneiden määrästä.

Lähteet: AFP, Reuters