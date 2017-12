Ensimmäinen joulu ilman lasta – "Fiilikset ovat vähän haikeat"

Häpeä. Ikävä. Suru.

Näidenkin tunteiden kanssa joutuu moni eronnut äiti tai isä joutuu tänäkin jouluna elämään, kun lapset viettävät joulua toisen vanhemman luona.

Vaikka vaikeat tunteet ja ikävä kuuluvat eroon ja juhlapyhiin, nämä kolme helsinkiläisnaista ei halua jäädä yksin neljän seinän sisälle istumaan.

Päivillä on edessä ensimmäinen joulu eron jälkeen ilman lasta.

– Vietän joulua ensimmäistä kertaa yksin, kun tytär menee uuden perheensä luokse, sanoo Päivi.

– Fiilikset ovat vähän haikeat, kun olen ensimmäistä kertaa yksin.

Päivi, Anu ja Tiina istuvat glögillä ja jakavat ajatuksia siitä, miltä tuntuu viettää edessä olevaa joulua ilman lasta tai lapsia. Naiset ovat tutustuneet sosiaalisen median kautta, kaupunginosaryhmän kautta.

– On tärkeää, kun tietää, että muitakin on samassa tilanteessa ja saa vertaistukea. Se on jotenkin helpottavaa ja siitä tulee parempi olo, kun voi puhua muiden kanssa siitä, miltä tuntuu viettää joulu ilman lapsia, Anu sanoo.

Erityisesti juuri joulu kirvoittaa monen sinkkuvanhemman tunteet pintaan, vaikka muutkin pyhät saattavat olla vaikeita ilman lapsia.

– Joulu on perhejuhla ja lasten juhla, sellainen lämmin juhla, jossa keräännytään yhdessä sisälle kotiin, Päivi miettii, mikä joulun luonteessa on niin erilaista verrattuna muihin pyhiin.

– Sitten kun onkin yksin, eikä kotona ole ketään muita, niin joulun viettäminen yksin tuntuu jotenkin väärältä tavalta. Kyllä siinä opeteltavaa on.

Jyrki Ojala / Yle

"Tunsin häpeää siitä, että olen yksin jouluna ja lapsi lähti isälleen"

Tiina Wilkman on viettänyt jo monta joulua ilman lasta, mutta hän muistaa miten vaikeaa ensimmäisenä jouluna oli.

– Muistan, että tunsin häpeää siitä, että olen yksin jouluna, eikä lapsi ei olekaan kanssani vaan lähtee isälleen, Tiina muistelee.

Osaltaan sosiaalinen media ja sen mukanaan tuoma yhteisöllisyys on karistanut häpeän tunteita, mitä lapsettomaan jouluun on saattanut liittyä.

– Somessa voi rohkeasti sanoa, että on yksin. Somessa voi kysyä, tehtäisiinkö yhdessä jotakin tai mentäisiinkö yhdessä jonnekin. Mielestäni on äärimmäisen hyvä, että sellaista yhteisöllisyyttä on. Että kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, sanoo Tiina.

Anu viettää toista jouluaan ilman lapsia. Myös hän muistaa, kuinka vaikeaa ensimmäisenä jouluna oli.

– Kun on tottunut viettämään joulua lasten kanssa, niin jotakin siitä joulusta silloin puuttui: ei tullut joulupukkia ja kaikki oli erilaista kuin ennen.

Tämän joulun Anu uskoo jo sujuvan paremmin: lasten ja sukulaisten kanssa on vietetty joulua jo etukäteen, ennen kuin isä haki lapset luokseen joulun viettoon. Jouluruuat on syöty, lahjat jaettu ja joululaulut on laulettu yhdessä lasten kanssa. Hyvä puoli asiassa on se, että nyt Anulla on aikaa vain olla ja tehdä mitä haluaa. Aattona hän aikoo kuitenkin syödä yhdessä sukulaisten kanssa.

– Uskon, että meille tulee ihan kiva joulu, hän hymyilee.

Nämä naiset eivät aio jäädä neljän seinän sisälle jouluna. Tiina Wilkman, Anu Lehtonen ja Päivi. Jyrki Ojala / Yle

Jouludinnerille yhdessä ystävien kanssa

Tiina on jo niin monta kertaa viettänyt joulua ilman lastaan, että hän on jo tottunut siihen. Joulu ilman lasta ole enää kova paikka – päin vastoin, hän osaa jo nauttia ystävien seurasta ja omista rauhallisista illoista.

– Ei joulu minulle enää ole mikään "issue". Pääasia on, että 10-vuotias poikani nauttii joulusta, Tiina sanoo.

– Olen jo tottunut tähän. En oikeastaan edes ajattele joulua jouluna. Voin hyvin lukea illalla kirjaa yksin, se tuntuu normaalilta lauantai- tai sunnuntai-illalta. Joulu on lapsen juhla, ja me olemme viettäneet tarpeeksi jouluja yhdessä. Mutta ensi vuonna vietän joulua sitten poikani kanssa, Tiina hymyilee.

Tiina muistuttaa, että isien ja äitien lisäksi on paljon isovanhempia, joille joulu saattaa olla yksinäistä aikaa.

– Eroja on niin paljon, että myös monet isovanhemmat ovat aika yksinäisiä. He saattavat olla tottuneita siihen, että lastenlapset menevät heidän luokseen viettämään joulua, ja yhtäkkiä he eivät olekaan siellä.

Tiina, Anu ja Päivi eivät aio viettää joulua yksin ikävöimässä lapsiaan, vaan kukin on sopinut tahoilleen joulupäivällisen ystävien tai sukulaisten kanssa. Saattavatpa he vielä ennen kotiin menoaan käydä nostamassa lähikuppilassa glögimaljat toistensa tai muiden naapuruston sinkkuäitien ja -isien kera.