Kinkun kyljestä löytyy usein valmislaatikko – 3 kysymystä joulun valmisruuista

Mistä on kyse? Joulukuu on valmisruokien myynnissä vuoden vilkkain kuukausi.

Valmisruokaa myydään joulukuussa jopa noin kolmannes enemmän kuin muina kuukausina.

Joulupöytään ostetaan valmiina etenkin perinteisiä laatikoita.

Miten paljon jouluna ostetaan valmisruokia?

Sekä S-ryhmä että Kesko kertovat, että joulukuu on valmisruuan myyntikuukausista vuoden suurin kuukausi. S-ryhmässä joulukuun valmisruokamyynti on kolmanneksen suurempi kuin muina kuukausina, eli se kasvaa noin 35–40 prosenttia.

Ruokayhtiö HK Scanin mukaan joulun valmisruokamyyntiä kasvattavat myös joulua edeltävät kiireet, kuten jouluostoksilla käyminen.

– Ennen joulua on pieni piikki valmisaterioissa: niiden menekki kasvaa ja jouluksi ostetaan joulutuotteita, kertoo valmisruuan kategoriapäällikkö Tom Tapper HK Scanilta.

Elintarvikeyhtiö Saarioisen tuoreen tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista ostaa laatikot valmiina. Muutama vuosi sitten Suomalaisen Työn Liitto selvitti, että vain 12 prosenttia suomalaisista ei turvaudu lainkaan valmisruokiin jouluna.

Koska valmiiden jouluruokien kysyntä on kovaa, joulusesonki on työntäyteistä aikaa ruokataloille. Atria valmistaa tuoreita joululaatikoita tuplamiehityksellä kahtena joulua edeltävänä viikkona. Saarioinen tekee laatikoita ja rosollia kolmessa vuorossa, ja apuun on palkattu noin 150 jouluapulaista.

Mikä on joulun suosituin valmisruoka?

Joulun valmisruuista pintansa pitävät joululaatikot eli peruna-, porkkana- ja lanttulaatikko. Esimerkiksi S-ryhmä myy joulukuussa edellä mainittuja laatikoita reilut miljoona kiloa ja puolivalmiita soseita vajaat 250 000 kiloa.

– Myös rosolli pysyy perinteisenä suosikkina, kertoo valmisruuista vastaava valikoimapäällikkö Heidi Salmi SOK:sta.

Rosollin lisäksi muitakin joulun salaatteja ostetaan valmiina, mutta ainakin S-ryhmän kaupoissa majoneesipohjaisten salaattien myynti on hienoisessa laskussa. Sama ilmiö on havaittu elintarvikeyhtiö Atriassa: Atrian mukaan lisukesalaattien markkinoilla voimakkaimmin kasvavat öljypohjaiset kirkkaat raastesalaatit.

Löytyykö perinteisille joulun valmisruuille haastajia?

– Perinteisten joululaatikoiden lisäksi myös bataattilaatikko on löytänyt tiensä joulupöytään, sanoo Keskon osto- ja myyntipäällikkö Taina Ellimäki.

– Lisukkeethan ovat aina olleet kasvispohjaisia: kinkku on kuningas ja lisäksi siihen kasvispohjaisia lisukkeita. Perinteisten rinnalle ovat tulleet bataatti ja punajuuri sekä punakaali, komppaa valmisruuan kategoriapäällikkö Tom Tapper HK Scanilta.

Vaikka uutuuksia tulee joulun valmisruokamarkkinoille, joulupöytä pysyy silti melko muuttumattomana.

– Ehkä joulu on näistä meidän sesongeista se perinteisin ja monelle joulun juttu onkin noudattaa perinteitä eli hyvin stabiilina suosikkituotteet pysyvät, SOK:n Heidi Salmi kuvailee.