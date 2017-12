Joulupukin vierailussa yksityiskohdilla on väliä – kokeneen pukin vinkit sujuvaan aattoon

Joulupukki on jouluaattona toivottu vieras monessa perheessä. Pukin vierailuun halutaan panostaa, jotta siitä jää hyvä muisto niin lapsille kuin aikuisillekin. Pertti Oinonen on kiertänyt koteja valkopartana jo lähes kolmekymmentä vuotta. Hänen mukaansa avain onnistuneeseen vierailuun piilee yksityiskohdissa. Pukin osalta se tarkoittaa, että esimerkiksi asun pitää olla kunnossa.

Pukin vinkit vanhemmille jouluaattoon Kun pohdit joulupukin tilaamista, älä katso vain hintaa. Kiinnitä huomiota pukin kokemukseen ja siihen, miten hän esimerkiksi verkkosivuilla esittelee itsensä. Myös kuva kertoo paljon.

Ole liikkeellä ajoissa. Moni varaa pukin jo marraskuussa.

Kerro pukille mahdollisimman tarkasti tarkasti talon sijainti. Katuosoite ei riitä, vaan kannattaa kertoa miltä talo näyttää, tarvitaanko ovikoodi ja mitä postiluukussa lukee.

Merkkaa lahjat selvästi ja kerro etukäteen, missä lahjat ovat ja mitkä lahjat jaetaan.

Jos lasta jännittää, rauhoittele erityisesti pieniä lapsia ja valmista heitä pukin vierailuun jo ennalta.

Kun pukki saapuu, luo vierailusta rauhallinen tilanne. Tästä jää helpommin hyvät muistot kuin hälystä ja kiireestä.

Älä tarjoa pukille alkoholia äläkä mitään, mikä voisi esimerkiksi sotkea parran.

– Joulupukin pitää tuntea olonsa varmaksi, silloin kaikki onnistuu. Lapset aistivat ja huomaavat todella herkästi, jos jotain on vialla. Jos supatus ja vilkuilu alkaa ympärillä, pitää kyetä hoksaamaan, missä on vika, Oinonen vinkkaa.

– Jalkaan ei kannata laittaa niitä uusimpia kenkiä, vaan minullakin on parikymmentä vuotta vanhat saappaat. Muut yksityiskohdat kuten sudennahkaiset rukkaset ja vyöllä roikkuva kello lisäävät uskottavuutta. Silmälasit kuuluvat vanhemman pukin asuun. Nyt, kun ikää on tullut, niin minä niitä jo tarvitsenkin, jotta laulellessa näkee lukea laulujen sanat.

Lasit tosin huurtuvat lähes poikkeuksetta taloon saapuessa. Oinonen pysähtyy yleensä pyyhkimään kakkulat oven ulkopuolella, ja pitää myös varalaseja mukana.

Mika Halme / Yle

Lasten jännitys sulaa nopeasti

Oinonen toteaa, että illassa ehtii kiertää noin kymmenestä viiteentoista taloa. Jos kierros alkaa ajoissa, on jopa kaksikymmentä mahdollinen luku. Pertti Oinosen mielestä on tärkeää, että kierros on hyvin suunniteltu.

– Käyn jouluaattoaamuna jo joskus kuuden jälkeen kiertämässä koko reitin, tarkistamassa talojen sijainnit ja varmistamassa että löydän paikalle.

Onhan pukki jännittävä hahmo, on partaa, outo asu ja outo ääni Pertti Oinonen

Kokenut joulupukki osaa toimia kodissa kuin kodissa. Tilannetaju on tärkeää, samoin se, että tietää koko ajan, missä talon lapset liikkuvat.

– Ovelle tulevat yleensä vastaan ne lapset jotka uskaltavat. Onhan pukki jännittävä hahmo, on partaa, outo asu ja outo ääni. Pienimmät lapset kannattaa aluksi pitää vaikka sylissä. Kyllä se tilanne siinä lahjoja jakaessa kuitenkin rentoutuu ja viimeisetkin lapset uskaltautuvat sängyn alta esiin, Oinonen nauraa.

Lapsia tulee pitää silmällä, ettei kukaan pujahda esimerkiksi pukin selän taakse nykimään nuttua tai partaa.

– Partaa pääsee kyllä koskemaan ja pukin syliin istumaan, mutta se kannattaa tehdä valvotusti.

Vinkki vanhemmille: ole liikkeellä ajoissa ja mieti tarkkaan, millaisen pukin haluat

Oinonen kertoo, että kyselyjä jouluaatosta alkaa tulla yleensä jo marraskuussa. Yleisestikin vanhempien kannattaa olla ajoissa liikkeellä, jos he haluavat varmistaa pukin vierailun. Kätevin väylä joulupukin etsimiseen ovat erilaiset netin joulupukkipalvelut.

– Netti on kyllä helpottanut asioita. Ennen oli iso työ kiertää kiinnittämässä ilmoituksia tolppiin ja tauluihin. Nyt asiat hoituvat netissä. En ole enää muutamaan vuoteen jakanut paperisia ilmoituksia.

Pukin on syytä aikatauluttaa matkansa huolella, jotta joka kotiin varmasti ehtii. Hannu Harhama / Yle

Hakupalvelut ovat käteviä, mutta Oinosen mukaan kannattaa olla tarkkana, millaisen pukin tilaa. Paljon voi päätellä jo siitä, millaisen kuvan pukkitarjokas laittaa ilmoituksensa yhteyteen.

– Kokemusta kannattaa katsoa, ja sitä, kuinka huolella ilmoitusteksti on laadittu. Ei kannata tuijottaa pelkkää hintaa.

Pukin raittiuden pitäisi olla jo itsestäänselvyys

Monissa ilmoituksissa korostetaan, että kyseessä on raitis pukki. Oinosen mielestä on nykyään lähinnä itsestään selvää, että pukki on selvin päin.

– Kolmenkymmenen vuoden aikana alkoholia on tarjottu vain muutaman kerran. En ole ilmoitukseen laittanut erikseen että raitis pukki, koska ei sitä minun mielestäni tarvitse enää erikseen korostaa.

Kolmenkymmenen vuoden aikana alkoholia on tarjottu vain muutaman kerran Pertti Oinonen

Ylipäätään tarjoiluissa kannattaa olla maltillinen. Pukin nutun kun on syytä pysyä punaisena ja parran valkoisena koko illan.

– Eihän siinä pukki voi oikein ottaa edes värillistä mehua, muuten voi parta värjääntyä. Vesilasi on hyvä.

Parhaiten Oinoselle jäävät mieleen ne perheet, joissa jouluaaton tunnelma on leppoisa ja lapsetkin malttavat rauhoittua pukin vierailun ajaksi. Erityinen hetki tuo hänen mielestään parhaat muistot myös perheelle. Oinosen ura joulupukkina jatkuu tulevinakin vuosina.

– Teen tässä joulun myös itselleni, kyllä tämä sen verran mukavaa on. Joka vuosi mukana on uusia perheitä, mutta myös vakioasiakkaita. Ja nyt on alkanut tulla jo sellaisia, joiden luona olen käynyt parikymmentä vuotta sitten, niin heillä on lapsia ja käyn nyt heidän lastensa luona.