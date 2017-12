1 päivä jouluun – Aattoa vietetään melkein koko maassa poutaisessa pakkassäässä

Aatonaattona lunta on satanut paikoin 10-15 senttimetriä. Samalla ajokeli on ollut jopa erittäin huono.

Lännestä aamulla tullut saderintama on liikkunut lauantain mittaan ennusteen mukaisesti. Sen odotetaan ylittävän Itäraja puoleen yöhön mennessä. Nyt rintama on jo ohittanut läntisimmän Suomen.

Sateen takia ajokeli on paikoin ollut erittäin huono. Vakavilta onnettomuuksilta on kuitenkin toistaiseksi vältytty. Pieniä turmia sen sijaan on sattunut lukuisia eri puolilla maata.

Saderintama on tähän mennessä tuonut eniten lunta Oulun seudulle, noin kymmenen senttimetriä. Ennusteen mukaan lunta sataa vielä tänään Pohjois-Karjalaan niin, että paikoin uutta lunta kertyy jopa 15 senttimetriä.

Ihan etelässä sade on tullut räntänä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sade on ollut niin vetistä räntää, että se on sulanut heti.

Lämpimien säiden takia maa on etelärannikolla valtaosin lumeton.

Eniten lunta on nyt Kittilässä, jopa 74 senttimetriä.

Aattona pakkasta melkein koko maassa

Aaton sääennusteen mukana pukki saa liikkua melkein koko maassa poutaisessa pakkassäässä.

Kireimmät pakkaslukemat mitataan Lapissa, jossa pilvisyydestä riippuen voi pakkasta olla jopa parikymmentä astetta.

Vain aivan lounaisimmassa osassa maata lämpötila jää aattona plussan puolelle.

Joulupäivänä ennuste on jo hieman epäselvempi. Yhden mallin mukaan etelään tulisi pieni lumisaderintama, mutta sen tuleminen Suomen ylle selviää myöhemmin. Myös Lappiin on tulossa lumisaderintama. Myös sen reitti selviää vasta aattona.