Aatonaaton liikenteessä sattunut lukuisia pieniä onnettomuuksia – ajokeli monin paikoin huono

Kehno ajokeli ja vilkas liikenne ovat johtaneet moniin pieniin liikenneonnettomuuksiin lauantain menoliikenteessä. Varsinkin ulosajoja on ollut eri puolilla maata.

Isommilta onnettomuuksilta kuitenkin on vältytty, kerrottiin Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta Tampereelta lauantaina iltapäivällä.

Pienet onnettomuudet ovat paikallisesti hetkittäin vaikeuttaneet liikennettä, mutta suuria ruuhkia ei ole syntynyt.

Tieliikennekeskuksesta kuvaillaan ajokeliä haastavaksi suuressa osassa maata, kun lunta on satanut ja sataa edelleen. Teillä on ollut pöllyävän lumen ohella sohjoa. Vaikeaa ajokeliä on varsinkin maan keskiosissa ja Itä-Suomessa.

Tieliikennekeskuksesta arvioitiin aamulla, että vilkkain menoliikenne on ohi kello 14 mennessä.

Päivällä sää on alkanut selkeytyä lännestä alkaen, ja lämpötila painuu illan mittaan pakkasen puolelle. Lunta on satanut paikoin tänään 10-15 senttimetriä. Etelässä sade on tullut räntänä. Aattoa vietetään melkein koko maassa poutaisessa pakkassäässä.

Pirkanmaalla vakava loukkaantuminen

Lapin Ylitorniolla valtatiellä 21 sattui päivällä kolmen auton kolari. Turma-autoissa oli kaikkiaan yhdeksän ihmistä, mutta kukaan heistä ei saanut vakavampia vammoja. Onnettomuus sattui Ylitornion Kainuunkylässä hieman kello 13:n jälkeen.

Parkanossa Pirkanmaalla sattui aamulla kahden henkilöauton nokkakolari, jossa loukkaantui kaksi ihmistä. Toisen loukkaantuneen vammat ovat vakavat.

Muun muassa Oulun poliisi varoitti päivällä huonosta ajokelistä Twitterissä.

Lunta tulee Oulun seudulla todella runsaasti. Poliisi pyytää varautumaan erittäin huonoon ajokeliin ja kehottaa todella suureen varovaisuuteen liikenteessä. Varatkaa aikaa matkan tekoon. #joulu #liikenne #poliisi #oulu pic.twitter.com/iHhSaMdhH8 — Poliisi Oulu (@oulunpoliisi) 23. joulukuuta 2017

Ilmatieteen laitoksen mukaan sakein lumisade osui päivällä Pohjanmaalle ja Oulun eteläpuolelle, ja lunta on tullut sakeasti Hämeeseen saakka ulottuvalla alueella.

Junaliikenne on sujunut suurelta osin normaalisti aikataulujen mukaan, mutta osa kaukoliikenteen junista on myöhästellyt joitain minuutteja.

Lue myös

1 päivä jouluun – Aattoa vietetään melkein koko maassa poutaisessa pakkassäässä

Joulumyräkkä liikkuu Suomen yli lauantaina – ajokeli muuttuu paikoin jopa erittäin huonoksi

Lumimyräkkä iskee aamulla joulun menoliikenteeseen – luvassa jopa erittäin huonoa ajokeliä