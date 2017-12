Tiedätkö, mitä pullossasi on? Kolme yleisintä viinihuijausta – ja miten niitä torjutaan

GEEL Viini on miljardibisnestä Euroopassa, ja missä on rahaa, siellä on myös vilunkia. EU on arvioinut, että viinin väärentäminen aiheuttaa miljarditappiot kuluttajille, jotka saattavat päätyä maksamaan laatuviinin hintaa tusinatavarasta.

Viinihuijauksia tutkitaan Belgiassa sijaitsevassa EU:n tutkimuskeskuksessa JRC:ssä. Laitos pitää yllä tietokantaa, jonka avulla huijauksia voidaan selvittää. Kyse on salapoliisityöstä, jossa käytössä on huipputeknologia.

– Sekä huijarit että tutkijat käyttävät yhä hienostuneempia menetelmiä. Tämä on kuin "ota kiinni jos saat" -leikkiä, sanoo JRC:n johtaja Franz Ulberth.

Alla yleisimmät viinihuijaukset.

1. Viinin alkuperän väärentäminen

Halpaa viiniä myydään kalliimpana laittamalla pulloon väärä etiketti.

Tyypillinen esimerkki marraskuulta: Italian poliisi löysi Roomasta (siirryt toiseen palveluun) 1 600 pulloa Chiantia, joka osoittautui testeissä väärennetyksi. Chianti on suojattu alkuperämerkintä, jota saa käyttää vain Chiantin alueella tuotetusta viinistä.

Pelkillä makunystyröillä aseistetun kuluttajan voi olla vaikea todistaa, että viini on eri alueelta tai eri rypäleestä kuin pullossa lukee. Viranomaiset käyttävät alkuperähuijausten paljastamiseen spektroskopiaa.

– Tämä on eräänlaista etsivätyötä, jossa vertaamme tunnettujen näytteiden sormenjälkiä epäiltyjen näytteiden sormenjälkiin, selittää Ulberth.

JRC:n laboratoriossa Geelin kaupungissa puhelinkopin kokoiseen NMR-spektrometriin laitetaan koeputkellinen viinistä tislattua etanolia. Laite tuottaa näytteestä sähköisen sormenjäljen erittäin voimakkaan magneetin avulla.

Yksikönpäällikkö Franz Ulberth johtaa viini- ja muita elintarvikehuijauksia tutkivaa yksikköä EU:n alaisessa tutkimuskeskus JRC:ssä. Filip Huygens / YLE

JRC:llä on tietokannassaan yli 20 000 viinin digitaalinen sormenjälki. Arkisto on myös jäsenmaiden käytössä, sillä huijausten tutkiminen on ennen kaikkea kansallisten viranomaisten vastuulla. EU-keskus voi puuttua peliin, jos rikos ylittää jäsenmaiden rajat.

Viimeisimmät tilastot alkuperähuijauksista (siirryt toiseen palveluun) ovat vuodelta 2014, jolloin 8,6 prosenttia tarkistetuista viinieristä osoittautui väärennetyiksi. EU arvioi, että kuluttajat kärsivät tämän takia 1,3 miljardin euron tappion.

2. Sokerin lisääminen viiniin

Viinin alkoholipitoisuutta voidaan keinotekoisesti nostaa lisäämällä siihen sokeria. Yleinen huijaus on vauhdittaa käymisprosessia lisäämällä viiniin esimerkiksi juurikas- tai ruokosokeria. Tämä on useimmiten kiellettyä.

Myös sokerihuijauksen paljastaminen onnistuu spektrometrin avulla. Menetelmän tieteellinen pohja perustuu vetyatomien isotoopeille. Rypälesokerilla käytetyn etanolin sisältämän vedyn isotooppien jakauma on erilainen kuin etanolilla, jonka tuottamiseen on käytetty juurikas- tai ruokosokeria.

– Mittaamme viinissä olevaa etanolia. Seuraamalla protiumin ja deuteriumin suhdetta voimme selvittää etanolin lähteen, sanoo JRC:n tutkija Vasiliki Exarchou.

Isotooppi tarkoittaa sitä, kuinka monta neutronia atomissa on. Esimerkiksi vetyatomia esiintyy kolmena eri isotooppina: protium, deuterium ja tritium. Deuteriumissa on yksi neutroni, protiumissa ei yhtään.

Spektrometri tuottaa käyrän, joka kertoo millainen on viinin sisältämän etanolin isotooppien jakauma. Käyrästä voi päätellä esimerkiksi sen, onko viiniin lisätty sokeria. Filip Huygens / YLE

Deuterium ei liene useimmilla ihmisillä ensimmäinen asia, joka tulee mieleen viinipulloa avatessa. Viinin aitoutta selvitettäessä se on kuitenkin avainasemassa.

– Kun näemme etanolin lähteen, voimme päätellä, onko se tuotettu rypälesokerilla vai viinissä kielletyillä sokereilla. Sillä tavalla näemme, onko näytteessä syyllistytty huijaukseen, Exarchou sanoo.

3. Viinin jatkaminen vedellä

Viiniä on laimennettu vedellä antiikin ajoista lähtien. Eurooppalaisten laatuviinien laimentaminen valmistuksen aikana on kuitenkin enimmäkseen kielletty.

Vettä lisäämällä pyritään saamaan samasta viinimäärästä enemmän myytävää tai laskemaan viinin alkoholipitoisuutta, jotta viini ei päätyisi korkeampaan veroluokkaan.

Viiniin lisätyn veden voi havaita spektroskopialla. Yleisin keino on verrata hapen isotooppeja. Myöhemmin lisätyn veden sormenjälki on erilainen kuin veden, joka on ollut mukana käymisprosessissa.