H&M:n vaikeudet esillä ruotsalaismediassa – toimitusjohtaja myöntää, että virheitä on tehty

Ruotsin talousmedia on kuluneella viikolla jatkanut vaatejätti Hennes & Mauritzin (H&M) alamäen analysointia. Ruotsalaisyhtiö kertoi viime viikolla myyntinsä laskeneen, ja markkinoiden odotuksia heikompi tulos painoi yhtiön osakekurssin rajuun laskuun.

Yhtiön myynti laski syys-marraskuussa neljä prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Myynnin arvo oli noin viisi miljardia euroa.

Kurssilasku tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa osaketta, jos se on aiemmin tuntunut liian kalliilta. H&M:n kohdalla sijoittajat eivät ole tästä vaihtoehdosta suuresti innostuneet, sillä kurssi on jäänyt pyörimään samaan 170 kruunun tuntumaan, johon se laski tulosjulkistuksen yhteydessä.

Toimitusjohtaja: Emme ole tyytyväisiä

Ruotsalaisen talouslehden Dagens Industrin podcastissa (siirryt toiseen palveluun) pohdittiin jo, onko H&M seuraava Ericsson ja kuinka pahoissa vaikeuksissa yhtiön vähittäiskauppa on. Verkossa toimivan vaatekauppa Zalandon myynti on kasvanut reippaasti, samalla kun H&M on alkanut kompuroida.

H&M:n toimitusjohtaja Karl-Johan Persson kertoi alkuviikolla Dagens Industrin julkaisemassa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että yhtiössä ei olla tulokseen tyytyväisiä. Lehti kuvailee H&M:n myynnin kehitystä viime vuosineljänneksellä historiallisen huonoksi.

– Emme ole tyytyväisiä vuoteen 2016, ja vuoteen 2017 emme varsinkaan ole tyytyväisiä, Persson totesi.

Osa vaikeuksista johtuu Perssonin mukaan vaateteollisuuden suuresta muutoksesta. Hän myöntää, että H&M on tehnyt joissain tuotemerkkinsä osissa virheitä. Yhdeksi tällaiseksi hän mainitsee myymälät, joissa myynti on ollut huonoa ja asiakasmäärät ovat laskeneet.

Myymälöitä uudistettava nykyistä nopeammin

Yhtiö kertoi tulostiedotteessaan, että varsinkin H&M-brändin alla olevien myymälöiden myynti kehittyi huonosti, ja verkkokaupan koveneva kilpailu vaikutti asiaan.

– On hyvä, että ongelmat eivät koske koko yhtiötä, Persson sanoi.

Yhtiöllä on Perssonin mukaan ollut ongelmia varsinkin saada kuluttajia kiinnostavia vaatteita oikeisiin myymälöihin sopivalla hetkellä. Persson kuvailee H&M:ää silti maailman vahvimmaksi tuotemerkiksi.

Hän myöntää kuitenkin, että varsinkin H&M-myymälöitä täytyy kehittää nykyistä nopeammin ja uudistaa niiden konseptia, varsinkin myymälöissä, jotka ovat menettäneet myyntiä ja kävijöitä. Lisäksi verkkokauppaa on kehitettävä nykyistä enemmän.

Perssonin mukaan heidän täytyy sulkea myymälät, joiden kehittymiseen yhtiössä ei enää uskota. Samalla aiotaan vahvistaa kauppoja, jotka pärjäävät hyvin. Uusia liikkeitäkin aiotaan edelleen avata, jopa enemmän mitä niitä suljetaan.