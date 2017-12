Sähkökatkoja saatu korjattua yön aikana – Pohjois-Karjalassa edelleen toistatuhatta taloutta sähköttä

Runsas lumisade on aiheuttanut viimeisen vuorokauden aikana sähkökatkoja ympäri maata.

Aamuyöstä Suomessa oli yhteensä noin 9 000 kotitaloutta sähköttä. Tilanne on kuitenkin parantunut ja sähköttömien kotitalouksien määrä laski aamulla pariin tuhanteen.

Sähkökatkot painottuivat jouluaattona aamupäivällä Pohjois-Karjalaan. PKS Sähkönsiirto Oy:n käyttö- ja projektipäällikkö Jukka Leppänen kertoi puolen päivän aikaan, että heidän asiakkaista sähköttä on noin 1 600.

– Kyllähän sääolosuhteet on olleet erittäin haasteelliset. Vikoja tulee lisää niin pitkään, kun lunta tulee lisää. Kun ollaan saatu korjattua entisiä vikoja, niin on koko ajan tullut uusia vikoja, kuvailee Leppänen tilannetta.

Sähkölankoja on korjattu viikonlopun aikana ja korjausryhmä on töissä myös parhaillaan.

– Paksu lumi aiheuttaa kentällä haasteita liikkumiseen. Pimeän aikaankin tehtiin korjaustöitä, mutta sillojen vikojen korjaaminen on hidasta.

Leppäsen mukaan vaikein tilanne on ollut Lieksassa, Nurmeksessa, Juuassa ja Enossa.

– Osittain on ollut pitkiäkin katkoja. Välillä on saatu osittain palautettu ja sitten on tullut uusia katkoja. Kyllä siellä useita tunteja on pisimmät katkot olleet.

Leppäsen mukaan lumisateen pitäisi loppu viiden aikaan iltapäivällä, minkä toivotaan tuovan helpotusta tilanteeseen.