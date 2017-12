Hurstin joulujuhlaan saapui yli 1 000 vierasta – "Vähävaraisten joukko on kasvanut"

Vähävaraisten ja yksinäisten joulujuhla keräsi Helsingin Messukeskukseen jälleen yli tuhat vierasta. Juhlan järjestää Heikki Hursti apuvoimineen.

Tänä vuonna yksi vieraista oli Aaron Ben Suomi, joka on ollut mukana Hurstien vapaaehtoistyössä 50 vuoden ajan. Häntä surettaa Helsingin asunnottomien tilanne.

– Huomasin, että meidän roskalaatikossamme nukkui mies ja porraskäytävässä ylhäällä oli nukkumassa mies. Ei ole kotia ihmisillä, menevät nukkumaan mihin pääsevät.

Aaron Ben Suomi. Ari Mölsä / Yle

Hurstien työ täyttää tänä vuonna 101 vuotta. Heikki Hurstin ukki Arvo Hursti aloitti työn Helsingin katupoikien parissa vuonna 1916. Heikki Hurstin isä Veikko puolestaan aloitti laupeudentyön 50 vuotta sitten.

– Vaikka sanotaan, että työttömyys on vähentynyt ja on uusi noususuhdanne Suomen maassa, vähävaraisten joukko on mielestäni kasvanut. Se on näkynyt ruokajonoissamme aivan selvästi, näiden sanotaan 10 vuoden aikana, Heikki Hursti sanoo.

– Kun aloitimme työtä, meillä oli ruokajonossa noin 300 ihmistä, nyt on 2 700 –2 800 joka jakokerta. Se on hirveä määrä ihmisiä ja kun ajattelee, että sitä työtä tehdään ympäri Suomea monessa eri kaupungissa, se todistaa, että hätää on, hän jatkaa.

Elämänohje 88-vuotiaalta vieraalta

Heikki Hursti arvioi, että leipäjonot lyhenisivät, jos perusturvaa parannettaisiin.

– Mistä rahat sitten otettaisiin, niin kyllä kai muihinkin on rahaa löytynyt. Jos pätkä asvalttia vedetään. Jokaiseen löytyy rahaa. Mielestäni se on enemmän sellainen tahtokysymys. Toisaalta sitten ajattelen, että jos valtiovallalla ei ole kykyä ja mahdollisuutta lähteä tällaiseen, sieltä käsin voisi olla avittamassa meitä, jotka teemme tätä työtä.

Ennen jouluruokaa Hurstin joulujuhlassa kuultiin puheita ja joululauluja laulaja Eino Grönin tulkitsemana. Juhlan käytännönjärjestelyissä auttoi aiempien vuosien tapaan vapaaehtoisten joukko.

Aira Pakarinen. Ari Mölsä / Yle

Jouluaterialle saapui myös 88-vuotias Aira Pakarinen ystävänsä kanssa. 85-vuotiaaksi asti vapaaehtoistyötä seurakunnassa tehnyt Pakarinen totesi, että omannäköisen elämän rakentaminen on itsestä kiinni.

– Minun täytyy itse muuttaa elämänlaatua ja elämänasennetta, ei sitä kukaan tee puolesta. Täytyy elää omaa elämää, ja järjestää se mahdollisimman hyväksi, Pakarinen sanoi.