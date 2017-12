Venezuelan hallinto vapautti poliittisia vankeja joulun kunniaksi

Presidentti Nicolas Maduro on kertonut aikovansa vapauttaa kaiken kaikkiaan 80 vankia.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on vapauttanut 36 oppositioaktivistia vankilasta, kertoivat venezuelalaiset ihmisoikeusjärjestöt sunnuntaina.

Vapautukset ovat osa laajempaa joulun kunniaksi tehtävää vapautusten sarjaa, jonka aikana Maduron hallinnon on määrä vapauttaa 80 aktivistia.

Venezuela on vanginnut noin 270 poliittista aktivistia, joita hallinto syyttää väkivallan lietsonnasta. Maduron hallintoa on kritisoitu kiivaasti sekä kotimaassa että ulkomailla, ja muun muassa Yhdysvallat on asettanut maata vastaan pakotteita.

