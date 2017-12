Betlehemin joulutunnelma on ristiriitainen – Yle seuraa aaton viettoa Jeesuksen syntymäkaupungissa

Jeesuksen syntymäkaupungiksi uskotun kaupungin joulutunnelmaa varjostavat väkivaltaisuudet. Jo 12 palestiinalaista on kuollut mielenosoittajien ja Israelin joukkojen yhteenotoissa sekä Israelin asevoimien iskuissa.

Betlehemissä joulun tunnelma on hiljaisen sijaan riehakas. Kaupungissa järjestetään perinteisesti jouluparaati, jossa säkkipillit soivat ja rummut pärisevät.

Ylen Lähi-idän kirjeenvaihtaja Aishi Zidan on seurannut jouluaaton viettoa kaupungissa.

– Juhlat ovat alkaneet jo aamulla. Täällä on kuulunut joululauluja arabiaksi Hoosiannasta Jouluyöhön. Päivällä nähtiin palestiinalaisten partiolaisten paraati. Kun Suomessa hiljennytään joulunviettoon, täällä on ollut festivaalitunnelma, Zidan kertoo.

Palestiinalaiset partiolaiset soittivat rumpuja Betlehemin perinteisessä jouluparaatissa. Aishi Zidan / Yle

Joulua vietetään tammikuussakin

Joululla on Betlehemin kristityille erityinen merkitys, koska he uskovat sen olevan Jeesuksen syntymäkaupunki. Länsirannan ja Gazan palestiinalaisista on kristittyjä noin 50 000.

Jouluaaton juhlat huipentuvat yöllä keskiyön messuun Jeesuksen syntymäkirkossa.

– Joulun juhlinta ei lopu tähän, vaan tammikuussa vietetään ortodoksien ja armenialaisten kristittyjen joulujuhlia, Zidan sanoo.

Aishi Zidan / Yle

Levottomuudet varjostavat joulua

Gazassa ja Israelin miehittämällä Länsirannalla on ollut levotonta Yhdysvaltojen tunnustettua Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi joulukuun alussa.

Jo kaksitoista palestiinalaista on kuollut mielenosoittajien ja Israelin joukkojen yhteenotoissa sekä Israelin asevoimien iskuissa.

Zidanin mukaan tilanne näkyi Betlehemssä tiukkoina turvatoimina. Sekä palestiinalaisten kristittyjen että muslimien puheissa kuului myös huoli alueen tulevaisuudesta.

– Päätös on varjostanut palestiinalaisten valmistautumista jouluun.