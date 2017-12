Espanjan kuningas Felipe VI kehottaa katalonialaisia poliitikkoja välttämään vastakkainasettelua. Kuningas sanoi jouluaattona televisioidussa joulupuheessaan, että vastavalitun Katalonian parlamentin täytyy ottaa huomioon kaikki alueen asukkaat.

– Sen täytyy kohdata kaikkia katalonialaisia koskevat ongelmat, kunnioittaa monimuotoisuutta ja pitää mielessä vastuu yhteisestä hyvästä. Kataloniassa täytyy säilyä vakaus ja keskinäinen kunnioitus, jotteivät perheet ja ystävät joudu eroon toisistaan, kuningas Felipe VI sanoi.

Kuninkaan sävy oli nyt sovittelevampi kuin televisiopuheessa, jonka hän piti lokakuussa Katalonian kansanäänestyksen jälkeen. Siinä hän tuomitsi separatistiset pyrkimykset jyrkästi.

Aluevaaleista ei selvyyttä asiaan

Kataloniassa järjestettiin torstaina aluevaalit, jotka Espanjan keskushallinto määräsi pidettäväksi sen jälkeen, kun edellinen alueparlamentti julisti Katalonian itsenäiseksi lokakuun lopussa. Aluehallinto järjesti lokakuun alussa itsenäisyydestä kansanäänestyksen, jota keskushallinto pitää laittomana.

Aluevaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi Espanja-mielinen Ciutadans, mutta itsenäisyysmielisillä puolueilla on edelleen enemmistö Katalonian alueparlamentissa.

Brysselissä oleskeleva Katalonian entinen aluejohtaja Carles Puigdemont on ehdottanut neuvotteluja Espanjan pääministerille Mariano Rajoylle, mutta tämä on ainakin toistaiseksi kieltäytynyt. Ciutadansin kanssa Rajoy sen sijaan on valmis keskustelemaan.

