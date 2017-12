Lasten ja nuorten puhelimessa ollut hiljaista jouluna – Soittajat päässeet läpi poikkeuksellisen hyvin

Yksinäisyys ja kriisit korostuvat joulun aikaan monesti matalan kynnyksen apua ja neuvoja tarjoavissa palveluissa. Erityisen ruuhkaista aikaa joulu ei kuitenkaan kaikille näille palveluille ole.

Esimerkiksi Suomen Mielenterveysseura kertoi muutama vuosi sitten (siirryt toiseen palveluun), että vastoin yleisiä luuloja jouluna Kriisipuhelimeen ei soiteta muita pyhiä enempää.

Mannerheimin Lastensuojeluliitosta kerrotaan, että heidän päivystävään lasten ja nuorten puhelimeensa on nyt jouluna päässyt läpi poikkeuksellisen hyvin, kun normaalisti puhelimessa pystytään vastaamaan vain noin joka kymmenenteen soittoon.

Liiton päivystysohjaajana Oulussa työskentelevä Nina Jolma kertoo, että tämä joulu on ollut ainakin joulupäivään saakka hiljainen lasten ja nuorten puhelimessa.

– Kun vanhemmat ovat kotona, lapsille ja nuorille on näistä seuraa ja vanhemmilla on heille aikaa, Jolma kertoo.

Yhteydenottojen aiheet ovat joulun aikaan melko samantyyppisiä kuin muulloinkin.

– Kysellään kehitykseen liittyviä asioita, ja ratkaisuja arjen pulmatilanteisiin. Joskus perhetilanteet nousevat myös esille ja ne voivat kriisiytyä jouluna niin että niistä soitetaan, Jolma kertoo.

Nyt ei ole kuitenkaan soitettu erityisemmin perheongelmistakaan, Jolma kertoo. Perheongelmista otetaan usein yhteyttä myös vasta joulun jälkeen, kun käydään muutoinkin läpi joulun sujumista.

Ahdistus näkyy soitoissa

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on lasten ja nuorten puhelimen päivystäjiä Oulussa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Puhelut tulevat valtakunnallisesti johonkin näistä pisteistä.

Puheluihin vastaamassa oleville ikäraja on 25 vuotta, ja vastaajina on eri ikäisiä ja eri ammattitaustoista olevia ihmisiä. Naisia on puhelinpäivystäjinä enemmän kuin miehiä.

Jolma kertoo, että viimeisen viiden vuoden aikana puheluissa on yhä enemmän alkanut näkyä mielen pahoinvoinnin lisääntyminen.

– Soittajat puhuvat ahdistuksesta ja masennuksen tunteista.

Puhelinpäivystäjien tärkein tehtävä on tällaisissa tapauksissa kohtaamisen lisäksi motivoida avun hakemiseen ja kertoa, mistä apua voi saada ja mitä eri ammattilaiset tekevät. Avun hakemiseen ohjataan yleisimmin lapsen tai nuoren lähimmäisille ja monesti myös koulun henkilökunnalle.

Hätäkeskuksille vilkasta aikaa

Hätäkeskuslaitos kertoi joulun alla tiedotteessaan, että hätäkeskuksissa joulunaika ja erityisesti vuodenvaihde ovat kiireistä aikaa.

– Valitettavasti kotiolojen ongelmat sekä yksinäisyys ja päihteiden käyttö korostuvat joulunaikaan hätäpuheluissa, totesi tuolloin ylipäivystäjä Matias Snellman.

Hätäkeskuslaitos muistutti samalla, että hätänumerosta saa apua kiireellisiin viranomaistehtäviin, mutta kaikki ongelmatilanteet eivät aina vaadi hätänumeroon soittamista.

– Ennen hätänumeroon soittamista tulisi harkita, voisiko erilaisten järjestöjen tarjoama neuvonta tai keskusteluapu riittää ratkaisemaan tilanteen, Snellman kommentoi.

Eri auttavien puhelinten numerot ja palveluajat voi katsoa esimerkiksi puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

